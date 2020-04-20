إبراهيم بوملحة لـ"البيان": المؤسسات والجمعيات الخيرية تستنفر لتكامل أدوارها وتوحيد غاياتها

المصدر: دبي- رامي عايش

اعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية عن مساهمتها بعشرين مليون درهم لدعم وانجاح حملة حملة " 10 ملايين وجبة" التي أطلقتها سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام لرفع المعاناة وتقديم الدعم للأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الدولة، بسبب الأوضاع العالمية لانتشار فيروس كورونا ومعالجة انعكاساته المحلية والعالمية واتخاذ القرارات الكفيلة لحماية المجتمع.

ودعا إبراهيم بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الانسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة في تصريح خص به "البيان"، المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والأفراد والمحسنين من مواطنين ومقيمين للتبرع لهذه الحملة رغبة في إنجاحها وتحقيق أهدافها المتمثلة في تخفيف الظروف المعيشية للمحتاجين من جراء آثار إنتشار فايروس كورونا .

وأوضح بوملحه أن المؤسسة ستعمل على الشراكة في إدارة هذه الحملة ، مشيرا الى استكمال العمل فيها بتشكيل فريق عمل خاص لهذه الحملة للبدء في هذا العمل الإنساني والخيري النبيل و إستنفار كل المؤسسات والجمعيات الخيرية الأخرى لتكامل أدوارها وتوحيد غاياتها التي تصب جميعاً في خدمة المجتمع بهدف إيصال المعونات للأسر المحتاجة خلال الشهر المبارك.

شكر

وتقدم بو ملحة بشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " على توجيهاته بإطلاق الحملة، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس تلمس سموه لإحتياجات المواطنين والمقيمين في ظل هذه الظروف الإستثنائية ومراعاة أوضاعهم والتي حتماً ستدخل الفرح في قلوب آلاف الأسر، خصوصًا في هذا الوقت مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك في ظل هذه الجائحة التي أثرت على أرزاق العديد من الناس عالميا.

وأضاف بوملحه " بفضل هذه التوجيهات الكريمة والتي جاءت في الوقت المناسب للتخفيف من انعكاسات تفشي فايروس كورونا، سنعمل على تخفيف الأعباء على شريحة كبيرة في المجتمع هي الأحوج للدعم في هذه الفترة الحرجة، وتسيير أمورهم المعيشية في توفير إحتياجاتهم ومستلزماتهم للشهر الكريم والتي هي من الأولويات التي عودنا عليها سموه دائماً خلال شهر رمضان لدعم الأسر والأفراد.

وقال المستشار بو ملحة: (( ظلت دولة الإمارات دوماً تجسد معنى التكاتف والوحدة بين مختلف شرائح المجتمع وتقف رمزاً شامخاً يُعطي ثماراً طيبة وظلالاً وارفة يحتمي بها كل أبنائها والمقيمين على أرضها لتكون لهم حامياً وسنداً وعضداً وركناً متيناً بقيادة حكيمة من اصحاب السمو حكام الامارات، الذين يولون إهتماماً كبيراً لتوفير سبل الحياة الكريمة لكافة مواطني ومقيمي الدولة".

وثمن المستشار إبراهيم بوملحه رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم وإطلاقها لهذه الحملة و"التي تعودنا من سموها الدعم المعنوي والمادي للعديد من المشاريع الخيرية التي تقوم بها المؤسسة، فمكارم سموها مع العمل الإنساني والخيري يمتد لسنوات طويلة من عطاء سموها وحبها لبذل المال من أجل خدمة الشرائح الضعيفة من المجتمع، وسيبقى أسمها في ذاكرتنا مكللاً بالنور وتقديم المساعدات للمحتاجين داخل وخارج دولة الإمارات بشكل فعال".

