الإمارات في صدارة أهم مؤشرات التنافسية الدولية

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أظهر تقرير «أرقام الإمارات» الصادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2019 صدارتها لأهم المؤشرات في التنافسية الدولية، حيث حققت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر قلة معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وفقاً لتقرير تنافسية السياحة والسفر 2019، والمرتبة الأولى عالمياً في مؤشري وجود برامج وطنية للكشف المبكر، ومعدل نقص التغذية، وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار 2019، والمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر مشاكل التلوث وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019.

وجاء ترتيب الدولة الثانية عالمياً في مؤشر نمو السكان والمرتبة الـ 10 عالمياً في مؤشر توافر العمالة الماهرة. كما حققت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج إلى الدولة بحسب تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2019.

نقل المعرفة

وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالمياً في مؤشر الطلاب الدوليين بحسب تقرير تنافسية المواهب العالمية 2019، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر نقل المعرفة وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019.

كما حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الفرص القيادية للنساء وفقاً لتقرير تنافسية المواهب العالمية 2019. والمركز الأول عالمياً في مؤشر قلة نسبة الإعالة بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019.

البيئة

واحتلت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة على البيئة وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار، والمرتبة الـ 5 عالمياً في مؤشر التنمية المستدامة بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019. وجاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً في مؤشر القوانين البيئية بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019. كما تصدرت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر الحصول على الكهرباء وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019، والمركز الثاني في مؤشر الوصول إلى الكهرباء بحسب تقرير التنافسية العالمية 2019. وجاءت الإمارات في المركز الـ 10 عالمياً في مؤشر إنتاج المياه بحسب تقرير مؤشر الازدهار 2019.

السكان والعمل

وبحسب تقرير «أرقام الإمارات»، بلغ عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2018، 9 ملايين و366 ألفاً و829 نسمة، بينهم: 6 ملايين و297 ألفاً و633 من الذكور وبنسبة 67%، فيما بلغ عدد الإناث 3 ملايين و69 ألفاً و166، ما يعادل نسبة 33%.

وبلغ معدل البطالة في الدولة في عام 2019 أقل من معدل البطالة العالمي، حيث بلغ 2.19%، وفي 2018 بلغ 2.2%، بينما بلغ معدل البطالة العالمي في العام الماضي 5.39% وفي عام 2018 بلغ 5%. وبلغت نسبة الذكور والإناث من إجمالي العاملين في الدولة 76% للذكور و24% للإناث.

الصحة

وفيما يتعلق بقطاع الصحة فإن نسبة نمو عدد المستشفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2018 بلغت 1.4% مقارنة بعام 2017. وبحسب الإحصائيات الخاصة بعام 2018، فإن عدد المستشفيات الحكومية بلغ 45 مستشفى، وبلغ عدد الأسرة 7 آلاف و886 سريراً، فيما بلغ عدد العيادات 149 عيادة ومركزاً صحياً، وبلغ عدد المستشفيات في القطاع الخاص 100 مستشفى وعدد الأسرة 7 آلاف و50 سريراً، وبلغ عدد العيادات والمراكز الصحية 5 آلاف و405 عيادات ومراكز. كما بلغ عدد العاملين في القطاع الصحي في 2018، نحو 24345 طبيباً، وعدد أطباء الأسنان 6273 طبيباً، وبلغ عدد الممرضين 55158 ممرضاً، و8469 صيدلياً.

التعليم

وفي قطاع التعليم بلغ عدد المدارس الحكومية 619 مدرسة و 634 مدرسة خاصة في العام الدراسي ٢٠١٨ - ٢٠١٩. وبلغ عدد الطلاب في المدارس الخاصة 810.5 آلاف طالب وطالبة، وفي الحكومية 288.5 ألف طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب في مراكز تعليم الكبار 18.1 ألفاً، وفي التعليم الفني 9.2 آلاف طالب. كما بلغت نسبة الالتحاق في تخصص إدارة الأعمال 24 % وتخصص الهندسة 19%، وهما أكثر التخصصات التي التحق بها الطلبة المواطنون في 2018-2019، وبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في الدولة 76 مؤسسة خلال العام الدراسي ٢٠١٨ - ٢٠١٩.

وتصدرت تخصصات: «إدارة الأعمال والهندسة ونظم المعلومات والعلوم الإنسانية والاتصال الجماهيري على التوالي، ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺪد المواطنين وغير المواطنين واﻟﻤﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ٢٠١٨ - ٢٠١٩».

وكان ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺪد واﻟﻤﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎء ٢٠١٨ - ٢٠١٩، بالنسبة للمواطنين البكالوريوس 60 من الذكور و131 من الإناث، وعدد طلبة الماجستير 45 من الذكور و96 من الإناث.

التوازن بين الجنسين

وبين التقرير أنه ضمن التشكيل الوزاري في دولة الإمارات العربية المتحدة 32 وزيراً و9 وزيرات، وفي المجلس الوطني الاتحادي كانت نسبة الأعضاء مناصفة بين الرجال والنساء بواقع 50% لكل منهما. فيما بلغت نسبة المواطنات في القطاع الحكومي الاتحادي 51.35% وفي القطاع الخاص 57%، وبلغت نسبة الإناث في السلك الدبلوماسي 25%، وبلغ عدد القاضيات في الإمارات 24%. بينما بلغت نسبة الإناث من فئة الشباب في مجالس إدارة الجهات الاتحادية 46%.

وفي عام 2019 بلغت نسبة المواطنات العاملات في القطاع الحكومي 51%، ونسبة المرأة في قطاع التعليم 92%، فيما بلغت نسبة المرأة في قطاع الصحة «الطبية والطبية المساعدة» 81%، وفي مجال الإعلام والثقافة والفنون 65%، وفي المناصب الإدارية والإدارية المساعدة 60%، وفي مجال الهندسة والوظائف الهندسية المساعدة 51%، وبلغت نسبة المهندسات من العلماء المختصين والعاملين على مسبار الأمل 34%.