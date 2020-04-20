شرطة الشارقة: الشائعات تعطّل جهود مكافحة «كورونا»

المصدر: الشارقة - البيان

دعا المقدم الدكتور حمدان راشد الطنيجي، رئيس قسم إدارة الأزمات والكوارث بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، الفتيات والشباب وجميع أفراد مجتمع الإمارات إلى ضرورة التكاتف سوياً من أجل مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وذلك من خلال التقيد بجميع الإجراءات والتعليمات التي تتخذها الدولة لمواجهة هذه الأزمة والبعد عن نشر الشائعات التي تعطل العمل في مجابهة ذلك الفيروس. وقال الطنيجي: «يجب على الجميع أن يكون على قدر من المسؤولية والوعي الكافي خلال هذه الفترة، وألا يسهم في نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة، وألا يعيد إرسال أي رسائل ذات محتوى غير هادف». جاء ذلك خلال حوار نظمته «سجايا فتيات الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في اتصال مرئي «عن بعد»، وذاك ضمن فعالية الإصدار الخاص من «لقاء مع ملهم».