12 جلسة قضائية في محاكم دبي بنظام الاتصال المرئي

المصدر: دبي - البيان

بدأت محاكم دبي بعقد 12 جلسة قضائية بنظام الاتصال المرئي، منها جلسة واحدة لمحكمة التمييز، و3 جلسات لمحكمة الاستئناف، و8 جلسات للمحاكم الابتدائية، بحيث أصبحت قاعة الجلسات القضائية مفتوحة أمام من يشاء من الجمهور حضور المحاكمة عن بعد، للتسهيل على المتعاملين وإسعادهم، وضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال الفترة الحالية.

وقال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي: «إن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لسلسلة من الإنجازات الرائدة التي حققتها الدائرة في مجال تطوير الإجراءات القضائية وأتمتة إجراءات المحاكم»، مؤكداً أن الدائرة تعمل وفق خطة منهجية للتوافق مع رؤية حكومة دبي في التحول نحو الخدمات الحكومية الذكية، لتحقيق رؤية الدائرة «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

وذكر مدير عام محاكم دبي: «أن المحاكم استأنفت تقديم خدماتها عن بعد تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، حيث بإمكان متعاملي الدائرة من المحامين والمتقاضين، استخدام الأنظمة التقنية الحديثة للدخول إلى الجلسات القضائية المرئية والتقديم على مختلف الخدمات الأخرى التي تقدمها محاكم دبي».

وأعلنت محاكم دبي في بيان صادر عنها عن إجراءات التقاضي عن بعد واستمرارية خدمات المحاكم، والتي تتيح فيه للمتقاضين والمحامين استخدام الأنظمة الإلكترونية للدائرة، أو الدخول على نظام الطلبات الذكية، والتسجيل في برنامج السالفة بحساب مستخدم موثق أو من خلال جميع قنوات التسجيل المتوفرة، كما تتم كافة الدعاوى والطلبات والتسوية الودية عن بعد من خلال مكاتب المحاماة أو مكاتب التعهيد أو عن طريق النظام الإلكتروني للمحاكم.

كما يتم قيد التوجيه الأسري وإثبات إشهاد الطلاق، وعقود الزواج من خلال المأذونين الشرعيين بتقنية الاتصال عن بعد لإجراء عقود الزواج مع الأطراف سواء في مجلس حقيقي واحد بعد الحصول على التصاريح اللازمة، أو في مجلس إلكتروني واحد، كذلك بالنسبة للإشهادات والتصديقات الشرعية يتم قيد الطلب وسداد الرسم عن بعد، ويقوم المصدق الشرعي بالتواصل مع الأطراف واستيفاء الأوراق المطلوبة.

ويتم إجراء كافة الإعلانات القضائية بواسطة الرسائل الهاتفية أو البريد الإلكتروني، وتعتمد البيانات المستمدة من حساب الدخول الذكي، وتتم تحضير كافة الدعاوى عن بعد بتقنية الاتصال المرئي أو الصوتي وذلك بالحضور عن بعد وتبادل المستندات وإصدار القرارات اللازمة.

وتقرر استخدام تقنية الاتصال عن بعد في نظر جلسات كافة الدعاوى في المحاكم الابتدائية، والاستئناف والتمييز، ويشمل ذلك الحضور عن بعد وتبادل المستندات، والاستماع للشهود والمداولة وإصدار الأحكام والقرارات، ويتم تقديم كافة الطلبات وقيد الدعاوى والملفات التنفيذية عن بعد، من خلال مكاتب المحاماة، أو من خلال النظام الإلكتروني أو باستخدام الطلبات الذكية، فيما يتعلق بالمتقاضين أنفسهم.