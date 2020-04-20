تخريج دورتين تأسيسيتين عن بُعد لشرطة دبي وأمن المواصلات

المصدر: دبي - البيان

هنأ العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، خريجي الدورتين التأسيسيتن للعنصرين الرجالي والنسائي لصف الضباط والأفراد من شرطة دبي وأمن المواصلات، بمناسبة تخرجهم عن بعد، وذلك بعد الانتهاء من متطلبات التخرج واستكمال برنامج الدورة.

وأكد العميد الدكتور السويدي، حرص الأكاديمية وبتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، على تخريج كوادر شرطية على درجة عالية من التدريب والتأهيل لخدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره في مختلفة الظروف، وقدم التهنئة للخريجين عبر بطاقات خاصة قائلاً: «أنتم خط دفاعنا الأول وعليكم مسؤولية كبيرة في هذه الأزمة ونحن على ثقة بأنكم أهل لتحمل هذه المسؤولية».