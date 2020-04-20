دفاع مدني دبي يواصل مهام الإنقاذ والوقاية بكفاءة وفعالية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

يواصل الدفاع المدني بدبي عملياته الرئيسية المستدامة في الإطفاء والإنقاذ، وفي خدمات السلامة الوقائية وبرامج التوعية المجتمعية عن بُعد، بجاهزية تامة واستجابة فعالة للتعامل مع الحوادث، حيث نفذت فرق الدفاع المدني بكفاءة وفعالية عمليات التعقيم الوقائي في عشرات المواقع الرئيسية الاقتصادية والخدمية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وبلغت نسبة المناطق التي تم تعقيمها من قبل فرق الدفاع المدني أكثر من 75%، فيما سجلت مؤشرات الحوادث انخفاضاً بنسبة 79% بالمقارنة بين فبراير الماضي، وهو الشهر الذي سبق عمليات التعقيم وشهر مارس الماضي.

وقال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي: «نحرص على أن تكون خدماتنا الوقائية ذات كفاءة وفعالية بما يحقق رضا المتعاملين، دون أن تؤثر الظروف المستجدة على نتائج وجودة خدماتنا، فخلال الأسبوعين الأخيرين فقط بلغت مهمات فرق التفتيش المستمرة على المباني 813 مهمة تفتيش، مع التزام المفتشين بكل متطلبات الوقاية والسلامة الفردية أثناء قيامهم بواجباتهم، كما أن عمليات الوقاية عن بُعد بلغت 770 معاملة لاعتماد المخططات الهندسية و438 معاملة لاعتماد الشركات، وفي هذه الظروف الاستثنائية، تواصلت برامج التوعية عن بُعد، من خلال نشر الفيديوهات والرسائل الرقمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، لبيان أهمية الالتزام بشروط الوقاية الصحية من هذا الوباء، دون إغفال رسائل التوعية الرقمية عن مخاطر الحريق».

سلامة

وأفاد اللواء المطروشي: «إنه في الوقت الذي تواصل فرق الإطفاء والإنقاذ في مراكز الدفاع المدني مهامها الميدانية والإدارية، نحرص على توفير بيئة صحية وقائية لهم، ولغرض تحقيق ذلك تم تشكيل «فريق عمل التقصي الوبائي» بإشراف المدير العام، وذلك لرصد المصابين والمخالطين «في حالة ظهور أعراض الإصابة لدى أي من المنتسبين» وتحويلهم للجهات المختصة في هيئة الصحة في دبي، ومتابعة حالتهم بشكل يومي، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المتعلقة بفيروس «كورونا» بين جميع الموظفين.

إجراءات وقائية

وبين أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة، بدءاً بتركيب كاميرات حرارية أمام مداخل مراكز الدفاع المدني للتأكد من سلامة جميع الموظفين، وتم تخصيص ضابط سلامة لكل مركز من مراكز الإطفاء لمتابعة الإجراءات الوقائية، والتأكد من مدى التزام المنتسبين بشروط السلامة الصحية، وجرى تخصيص مدخل واحد لمبنى كل مركز لضمان سهولة عملية التقييم الصحي والتعقيم الوقائي، وإلزام جميع المنتسبين باستخدام الكمامات والمعقمات بشكل مستمر، وإجراء الفحص الفحص الدوري على جميع المنتسبين أثناء تسليم واستلام المهام، مع الحرص على التعقيم المستمر لأقسام ومرافق المراكز بواقع مرتين خلال الأسبوع الواحد، والتأكد من تعقيم السيارات وأجهزة الحماية الشخصية بشكل مستمر.

شركاء أساسيون

وأشار اللواء المطروشي إلى أن الدفاع المدني كونه عضواً في لجان إدارة الطوارئ والأزمات المحلية يتولى مهام محددة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، حيث نفذت فرق الدفاع المدني بكفاءة وفعالية عمليات التعقيم الوقائي في عشرات المواقع الرئيسية الاقتصادية والخدمية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث بلغ عدد المناطق التي تم تعقيمها من قبل فرق الدفاع المدني أكثر من 75% من مناطق دبي، وإلى جانب ذلك قامت تلك الفرق بزيارة 490 سكناً للعمال في دبي للتأكد من توفر شروط الوقاية والسلامة من خطر فيروس «كورونا» المُستجد في مساكن العمال، إضافة إلى تعقيم تلك المواقع، ونشر التوعية الوقائية بين صفوف العمال .