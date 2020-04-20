إنقاذ مواطن يعاني من إعياء شديد في وادي نقب

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تمكن فريق قسم جناح الجو التابع لإدارة المهام الخاصة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ظهر أول من أمس، وفي تمام الساعة 3.15 مساء، من إنقاذ مواطن يبلغ من العمر 60 عاماً، كان يعاني من ارتفاع في الضغط وإعياء شديد وإرهاق، وذلك أثناء وجوده بمنطقة وعرة جداً من «وادي نقب»، وفور تلقي البلاغ من غرفة العمليات، تحرك رجال شرطة رأس الخيمة، إلى موقع البلاغ وسط وعورة شديدة في المنطقة، وذلك على ارتفاع 1500 قدم، وبعمق 100 متر.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة: «إنه على الرغم من وعورة المكان وعدم وجود مهابط،

فإن مهارة وكفاءة الفريق، كانت كفيلة وجديرة بنجاح مهمة اسعاف وإنقاذ المواطن، ونقله إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم»، داعياً سكان ومرتادي المناطق الجبلية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب ارتياد المناطق شديدة الوعورة، وخاصة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة، حفاظاً على سلامة أرواحهم.