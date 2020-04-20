تزايد المقبلين على فحص «كورونا» في أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أكد الدكتور سيف الحمادي، مدير مركز المسح الوطني في أم القيوين، أن هناك تزايداً ملحوظاً في أعداد المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات لإجراء فحوص فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وقال إن زيادة حالات الإصابة أمر طبيعي في ظل الفحوصات التي تجرى يوميا لآلاف الأشخاص، داعيا إلى ضرورة العمل بالتوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة.

ودعا الحمادي أصحاب الشركات والمؤسسات إلى ضرورة استخدام المركبات الصغيرة عند المجيء الى مركز الفحص، وألا يزيد عدد الركاب على 3 أشخاص حسب ما هو محدد، مبينا أنه يتم منع دخول الحافلات الكبيرة إلى المركز لأنها تعطل عملية الفحص.

كما طالب الأفراد بضرورة أخذ موعد مسبق عن طريق الهاتف أو تطبيق شركة صحة، وذلك بهدف إجراء عملية الفحص بيسر وسهولة.

ولفت الى أن دورة العمل داخل المركز تسير بصورة منظمة وسريعة، ولا توجد أي ملاحظات من قبل المترددين.