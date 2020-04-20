بدء عمل المستشفى المتنقل للأمراض الوبائية في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

بدأ العمل في المستشفى الإماراتي المتنقل للاستجابة للأمراض الوبائية في عجمان كمرحلة تجريبية للمشاركة في جهود الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وقال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية إن تدشين المستشفى جاء بمبادرة من «أطباء الإمارات» وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في منطقة عجمان الطبية وبالتعاون مع مستشفيات السعودي الألماني و«إمارات العطاء» وذلك في نموذج مميز للعمل المشترك بين القطاعات الطبية الحكومية والخاصة وغير الربحية لتحقيق الهدف المشترك للتصدي لفيروس «كورونا»، والحد من انتشاره.

من جانبه قال الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس «أطباء الإمارات»: يشكل المستشفى المتنقل امتداداً للمنشآت الصحية التي تعمل جميعها على مكافحة الفيروس وفق أحدث الطرق العلمية والمعتمدة عالمياً، وسيكون للفرق الطبية العاملة في المستشفى دور مساند للفرق الطبية في مختلف المنشآت الصحية لتوفير أفضل الخدمات الصحية للمراجعين.