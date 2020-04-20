1300 عامل يساهمون في استدامة نظافة دبي

المصدر: دبي - البيان

يقوم 1300 عامل نظافة في بلدية دبي يومياً بتأدية مهام نظافة المدينة والطرقات العامة وفق أعلى درجات السلامة والصحة العامة والوقاية، ويتم العمل بنظام الورديات «3 ورديات عمل» لضمان استدامة نظافة الإمارة على مدار الساعة.

ويقوم عمال النظافة في بلدية دبي بتأدية مهامهم اليومية «التنظيف والتعقيم»، وذلك ضمن برنامج خاص لتنظيف وتعقيم وسائل تخزين النفايات المختلفة والأرصفة والطرقات والطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى القنوات المائية والخيران والشواطئ والمناطق السكنية والصناعية والتجارية، ويتم استخدام أحدث المعدات والآليات لإزالة المخلفات من الطرقات وخاصةً أعقاب السجائر ومخلفات الكمامات والقفازات والنفايات الصغيرة، فضلاً عن المساهمة في برنامج التعقيم الوطني وبرنامج نظافة وسائل التخزين، حيث يؤدي عمال النظافة في دبي واجبهم على أكمل وجه وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من جانب والجهات المعنية من جانب آخر، وتم تشكيل فرق الطوارئ لضمان تغطية جميع المناطق في الإمارة.