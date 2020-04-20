دوريات على شارع الإمارات للوقوف على عملية منع تنقل العمال

المصدر: دبي - البيان

أشرف العقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، على نقاط تمركز الدوريات المرورية على شارع الإمارات بالاتجاه من إمارة الشارقة إلى إمارة دبي، ومن إمارة دبي بالاتجاه إلى الشارقة، للوقوف على عملية منع تنقل عمال شركات المقاولات إلى خارج الإمارة، وقصر حركتها على إمارة دبي فقط، وكذلك منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها. وقال العقيد جمعة بن سويدان: «إنه تم التأكيد على الدوريات المرورية بضرورة تشديد الرقابة على الحافلات التي تقل العمالة غير المقيمين في الإمارة، واستيقاف الحافلات التي لا تلتزم قرار المنع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم».

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وأشار إلى أن الدوريات المرورية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق عدد من السائقين الذين قاموا باستخدام حيل للدخول إلى الإمارة عن طريق استخدامهم المركبات الشخصية الخاصة بهم للتنقل بين الإمارتين. وأكد نائب مدير الإدارة العامة للمرور «أن قرار منع نقل شركات المقاولات بين الإمارتين يهدف إلى تقليل المخالطة بين العمال، وتوفير أكبر قدر من الوقاية لحماية صحة وسلامة العمالة، وتقليص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».