الإمارات تعرب عن تقديرها لسويسرا لعرضها علم الدولة على جبل ماترهورن

المصدر: وام

وجهت دولة الإمارات اليوم رسالة تقدير إلى حكومة سويسرا لعرضها علم الدولة على جبل ماترهورن الشهير في بادرة تضامن عالمية في مواجهة وباء /كوفيد-19/ المنتشر في كافة أرجاء العالم.

وعبرت دولة الإمارات عن امتنانها على هذه اللفتة، وأكدت دعمها للجهود الدولية المبذولة لإظهار التضامن في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها كثير من الدول بسبب انتشار الفيروس.

وتقف دولة الإمارات إلى جانب جميع الدول التي تعمل على مكافحة انتشار الفيروس وتعتبر هذا العمل الصادق رمزاً للتعاون العالمي الذي تؤمن به دولة الإمارات قيادة وشعبا.

وكبادرة دعم متبادلة، سوف يتم عرض العلم السويسري على عدد من المعالم البارزة في أبوظبي و دبي في الأيام القليلة المقبلة بينها " برج خليفة و مبنى أدنوك و مبنى سوق أبوظبي العالمي و قصر الإمارات و جامعة خليفة وجسر الشيخ زايد ".

وقد أصدر مكتب زرمات للسياحة، المسؤول عن عرض علم دولة الإمارات، بياناً في 17 أبريل جاء فيه: تعاني العديد من دول العالم اليوم من فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، وهدفنا من عرض علم دولة الإمارات اليوم هو إظهار دعمنا وبث روح الأمل والقوة لدولة الإمارات والعديد من المقيمين الذين يعيشون على أرضها.

وأضاف البيان : سوف نتغلب على هذه الأزمة، لذلك، قمنا بإبراز علم دولة الإمارات على جبل ماترهورن، الذي يبلغ طوله أكثر من 1000 متر، ونعرب عن تضامننا معها، ونأمل أن تعطي هذه اللفتة كل الناس الأمل والشجاعة للتغلب على هذه الأزمة.