خيرية الشارقة تواصل استقبال التبرعات العينية لحملة "خليك في البيت ميرك علينا"

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

تواصل جمعية الشارقة الخيرية تنفيذ حملة "خليك في بيتك وميرك علينا" وقامت بالتعاون مع إدارة شؤون الضواحي والقرى وجمعية الشارقة التعاونية السبت الماضي بإطلاق مبادرة للتبرع بالمواد الغذائية بهدف دعم الحملة التي تستهدف من خلالها الجمعية توصيل المواد الغذائية للأسر المتأثرة من تداعيات الأزمة الراهنة وتوصليها لهم في بيوتها لمساعدتهم على المكوث في منازلهم وعدم الخروج بما يتوافق مع توجيهات الدولة والجهات المختصة للوقاية من وباء كورونا وتجنب انتشاره.



4000

وأكدت عائشة الحويدي مدير إدارة التطوع وخدمة المجتمع أن حملة "خليك في بيتك وميرك علينا" التي أطلقتها الجمعية منذ مطلع الأزمة الحالية لتوفير الدعم اللازم والمساندة الفعالة للأسر التي تأثرت أوضاعها قد ساهمت في توصيل المساعدات الغذائية المتنوعة لأكثر من 4000 أسرة من سكان إمارة الشارقة، كما أن الجمعية تسعى الى اكمال تنفيذ الحملة لنصل بالدعم والمساندة إلى الشريحة العظمى والفئة الأكبر من المستحقين والتي تعد مشاركة مجتمعية من الجمعية مع الجهات المختصة لمساعدة هذه الفئات في البقاء بمنازلها بما يؤكد على تكاتف الجميع في سبيل مواجهة التحديات التي تواجهنا وتنال من سلامة وصحة مجتمع الإمارات بمواطنيه ومقيميه، مبينة ان هناك مواطنا تبرع بـ 30 سلة غذائية من مزرعته دعما للحملة.

جود التطوعي

وبينت أن المبادرة لاقت صدى واسعا بين الجمهور وشهدت إقبالا من قبل المتبرعين والداعمين، وقد تم التنسيق مع دائرة شئون الضواحي والقرى باستقبال المحسنين الراغبين في دعم الحملة وتمكينهم من وضع تبرعاتهم العينية من المواد الغذائية المتنوعة والتي تصل إلى 15 صنفا غذائيا في وجود فريق (جود التطوعي) التابع للجمعية والمتواجد في فروع جمعية الشارقة التعاونية والذي بدوره يقوم بمساعدة المتبرعين وتعريفهم بالمبادرة وأهميتها، حيث يتم استقبال تبرعات المحسنين في ضواحي مويلح ومغيدر والرحمانية، كما أنه تم التأكيد على كافة المشاركين في المبادرة باتباع سبل الوقاية الصحية وتم توفير الكمامات والقفازات الطبية والحرص على التباعد الاجتماعي والوقوف على مسافة آمنة خلال التعامل مع الجمهور وذلك لضمان سلامة الجميع.

وأكدت الحويدي أن المبادرة شهدت تفاعلا كبيرا من قبل أفراد الجمهور، حيث خصص المتبرع سالم محمد المزروعي من انتاج مزرعته 50 سلة غذائية من الخضروات لدعم حملة الجمعية، كما بادر عدد كبير من المحسنين إلى دعم الحملة.