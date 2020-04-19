منخفض جوي يؤثر على الإمارات وأمطار متوقعة هذا الأسبوع

المصدر: البيان الإلكتروني

تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الشمال الغربي، يعمل على تحرك السحب من الجنوب الغربي على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة.

الأحد - الأربعاء: غائم جزئي إلى غائم - سقوط أمطار على فترات متباعدة خاصة على المناطق الغربية والساحلية والجزر ثم تمتد على بعض المناطق الشمالية والشرقية - وتقل السحب تدريجيا من ظهر الأربعاء.

الرياح: معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر ومع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً.

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وينصح المركز الوطني للأرصاد بأخذ الحذر أثناء قيادة المركبات خلال سقوط الأمطار والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية.

وسوف يقوم المركز بموافاتكم بالتحديثات