محاكم رأس الخيمة تتيح جميع الأحكام القضائية على موقعها الإلكتروني

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

وفرت محاكم رأس الخيمة خدمة "نشر الأحكام القضائية" لأول مرة على موقعها الإلكتروني، للاطلاع واستعراض الأحكام الصادرة عن جميع دوائرها القضائية في جميع درجات التقاضي الابتدائية والاستئناف والتمييز وقضايا محكمة اليوم الواحد.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، لـ "البيان" أنه يأتي إطلاق خدمة نشر الأحكام القضائية تعزيزا لمبدأ الشفافية وتحقيق الثقة بالنظام القضائي ورفع مستوى الوعي والمعرفة القانونية لدى مختلف أطياف المجتمع.

وأشار إلى أن الأحكام المنشورة تتضمن الأحكام الصادرة عن الدوائر القضائية التجارية والمدنية والعمالية، لجميع درجات التقاضي، والتي يمكن لجميع المعنيين من أفراد المجتمع والباحثين والقانونيين، وطلبة الجامعات في التخصصات القانونية، الاستفادة منها والاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمحاكم حيث توفر الخدمات الاطلاع على حيثيات الحكم ومنطوقه بالإضافة زمن التقاضي من تاريخ التسجيل إلى تاريخ الحكم.