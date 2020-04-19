نجوم الدراما العرب يشاركون في حملة الإسعاف الوطني التوعوية

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق الإسعاف الوطني حملة توعوية تحت عنوان "لا تهدر وقتهم.. لا لهدر الحياة"، لتعزيز وعي الجمهور بأهمية الاستخدام المسؤول لرقم طوارئ الاسعاف وعدم إشغاله بالاتصالات غير الضرورية خصوصا خلال الفترة الحالية التي تتطلب تضافر الجهود في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتعامل الأمثل مع خدمات الاسعاف كشركاء فاعلين في انقاذ حياة المرضى. وانطلقت الحملة اليوم بعرض فيديو درامي توعوي برعاية شركة "فيلم جيت” الإماراتية و"الكلمة للإنتاج" وبمشاركة من نجوم الدراما الإماراتيين والخليجيين والوطن العربي.



وفي هذا الإطار قال أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني: "ثوانٍ معدودة قد تحدد حياة المرضى أو المصابين في حالات الطوارئ، وأحيانًا تكون الفارق بين الحياة والموت لأن كل لحظة لها أهميتها في الحالات الحرجة وفي التقليل من المضاعفات والمخاطر التي قد تهدد حياتهم، لذا من المهم جدا التعامل بمسؤولية مع الرقم 998 المخصص لحالات الطوارئ وعدم الاتصال سوى في الحالات الحرجة.



وقد سجلت فترة الشهرين الأخيرين تضاعفا في عدد البلاغات الواردة إلى غرف عمليات الإسعاف الوطني مقارنة بالمتوسط الشهري لعدد البلاغات، وعندما تم تحليل نوعية البلاغات المرتفعة وأسبابها تبين بأن نسبة كبيرة منها مرتبط بأسباب غير طارئة أو تساؤلات متعلقة بكوفيد 19 ويمكن التعامل معها ذاتيًا في المحيط القريب للمتصل أو عبر الأرقام المخصصة من قبل الجهات المعنية. وفي العديد من تلك البلاغات لا يكون الاسعاف الوطني جهة الاختصاص المسؤولة عن التعامل معها.



وأضاف الهاجري: "تبذل دولة الامارات جهودا متواصلة لاحتواء هذه الأزمة الصحة العالمية وعلينا جميعا أن تصرف بأعلى درجات المسؤولية لننجح معًا في التغلب على هذه الجائحة، لافتا إلى أن طواقم الاسعاف تبذل في الوقت الراهن جهودا كبيرة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في مواجهة فيروس كورونا والتعامل مع الحالات المصابة، "لكن للأسف تستقبل غرفة عملياتنا العديد من المكالمات غير الطارئة التي تربك عمل طواقمنا". والدولة تخصص كافة الموارد للتعامل بكفاءة مع الوضع الحالي وعلينا مسؤولية الاستخدام الأمثل لهذه الموارد."



وتابع الهاجري: "وفي حال ظهور أعراض مفاجئة لحالات صحية معينة غير حرجة، يكون بإستطاعة العديد من المتصلين الحصول على معلومات دقيقة ومفيدة لهم لدى العديد من الجهات الأخرى المخولة مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات التابعة لها والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث، علمًا بأن كافة طواقم الإسعاف الوطني تعمل على مدار الساعة وبكامل امكاناتها للاستجابة السريعة لكل الحالات الطارئة التي تستوجب التدخل الإسعافي السريع الذي ينقذ حياة من هم بأمس الحاجة اليه."



كما ثمن الهاجري الجهود التطوعية لكل من شركة "فيلم جيت" والكلمة للإنتاج والفنانين المتميزين الذين شاركوا في العمل معتبرًا مساهمتهم جميعًا نموذجًا في رد الجميل لدولة الإمارات وقيادتها وتميزها في إدارتها للظروف الصحية الراهنة.



وشارك في الفيديو الذي انتجه المنتج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري كل من الفنانين الإماراتيين والخليجيين والعرب: سعود الكعبي وعبد المحسن نمر وخالد القيش ومنذر الرياحنة وصبا مبارك وفادية عزام وشجرة الدر، الذين تطوعوا لدعم رسالة الإسعاف الوطني بضرورة الحفاظ على الأرواح من خلال الاستخدام الأمثل لرقم طوارئ الإسعاف 998 المخصص للحالات الطارئة.



وقال منصور اليبهوني الظاهري، مدير عام شركة "فيلم جيت": "إن تقديم هذا العمل الدرامي التوعوي بالتعاون مع الإسعاف الوطني يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لمؤسستنا تجاه مجتمع الإمارات وترجمة لإنتماء هذه المؤسسة إلى القيم التي تأسست عليها دولة الإمارات المتمثلة بالعطاء والبذل والتكافل والعمل الإنساني. نأمل أن تصل رسالة العمل الفني الذي تطوع لإنجازه نخبة من فنانين العالم العربي الحريصين على صحة وسلامة مجتمعنا، الى الجمهور الذي عودنا دائما على التصرف بأعلى درجات المسؤولية."



وتتضمن الحملة التي تخاطب الجمهور بشكل مباشر عبر قنوات الاعلام والتواصل الاجتماعي وتستمر طيلة الشهرين القادمين، نشر فيديوهات ورسائل توعوية توضح أهمية الاستخدام المسؤول لرقم طوارئ الإسعاف «998» ومدى خطورة اشغال الموارد الإسعافية ببلاغات غير طارئة قد تعرقل الاستجابة الى من هو بأمس الحاجة لتدخل إسعافي فوري خاصة في ظل الظروف الحالية. كما تتناول مجموعة من النصائح العملية الواجب اتباعها عند طلب الخدمة الإسعافية، مما يسهم في تسهيل عمل طواقم الإسعاف لإنقاذ الحالات الطارئة التي تتطلب استجابة إسعافية فورية وإدارة الموارد الإسعافية بفعالية أكبر.