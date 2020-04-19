انخفاض الحرارة وفرصة لسقوط الأمطار غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدامغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الغربية والساحلية والشرقية مع فرصة لسقوط بعض الأمطار، و انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: متوسط - يضطرب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:44المد الثاني عند الساعة 00:46 الجزر الأول عند الساعة 05:18 الجزر الثاني عند الساعة 25:06 بحر عمان: متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:29 المد الثاني عند الساعة 20:39 الجزر الاول عند الساعة 14:32 الثاني عند الساعة 08:03 فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 36 24 65 15 دبي 35 24 75 15 الشارقة 35 22 80 15 عجمان 30 23 85 40 أم القيوين 32 21 85 40 رأس الخيمة 34 21 80 20 الفجيرة 30 25 70 45 العين 35 25 55 10 ليوا 38 22 70 15 الرويس 35 23 75 20 السلع 32 24 70 20 دلما 31 24 80 30 طنب الكبرى 29 23 85 35 طنب الصغرى 29 23 85 35 أبو موسى 29 23 85 35 .