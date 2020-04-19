دواء "هيدروكسي كلوروكين" يصنع قريباً في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

كشف الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، عن قيام الحكومة الهندية خلال الأسبوعين المقبلين بتصدير شحنات جديدة من دواء «الهيدرو كلوروكين» و«الهيدروكسي كلوروكين» عبر الخطوط الجوية الوطنية، إضافة إلى تصدير 10 أطنان من المادة الخام الفعالة في عقار هيدروكسي كلوروكين إلى دولة الإمارات تمهيداً لتصنيعه داخل الدولة.

وقال السفير البنا لـ «البيان» خلال مقابلة هاتفية إن هذا الدواء الذي كان يستخدم لعلاج مرض الملاريا أثبت فعالية كبيرة في علاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» في عدد من دول العالم حيث أكدت الدراسات العلمية الحديثة قدرته على مهاجمه الفيروس المستجد ومنعه من السيطرة على الجهات التنفسي والرئتين وتعافي المريض بسرعة.

وأشار السفير البنا إلى أن جمهورية الهند تعد ثاني أكبر منتج في العالم لدواء «الهيدروكسي كلوروكين» وقامت مؤخرا بفرض حظر على تصديره خارج الهند باستثناء عدد قليل من الدول بما فيها دولة الإمارات، وذلك نظرا لاحتياجها الشديد لهذا الدواء، لافتا إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والهند لا تتميز فقط بأنها علاقات اقتصادية وتجارية متميزة وساهمت فعليا في استقرار وتنويع وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، بل تتجاوز ذلك إلى وجود الترابط بين الشعبين الصديقين، فالإمارات تستضيف على أراضيها الجالية الهندية المغتربة الأكبر في العالم ويسهمون في دعم وتطوير المسيرة الحضارية لدولة الإمارات.

يشار إلى الاختبارات المبكرة التي أجرتها فرنسا مؤخراً على فعالية الدواء لعلاج «كوفيد ـ 19» أظهرت نتائج واعدة، حيث أشارت نتائج تلك الاختبارات إلى أن 50% من المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس كانت سلبية، بعد ثلاثة أيام فقط من العلاج بهيدروكسي كلوروكين.

وأوضح السفير أن الجمهورية الهندية ارسلت إلى الإمارات منذ 4 أسابيع شحنة من نفس الدواء أي قبل صدور قرار حظر تصدير الدواء، وبعد صدور القرار كانت هناك طلبات لدولة الإمارات لمزيد من الشحنات، وقمت بصفة شخصية بمتابعة هذه الطلبات ومناقشتها مع الجانب الهندي في وزارتي الخارجية والصحة في الهند وكذلك مع منظمة تصدير الغذاء والدواء الهندية وبالفعل تمت الموافقة على تصدير 5.5 ملايين حبة دواء هيدروكسي كلوروكين لدولة الإمارات مؤخرا، لافتا إلى أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم تصدير شحنات أخرى إلى دولة الإمارات عبر المطارات الهندية والشركات الجوية الوطنية.

وكانت سفارة الإمارات في الهند قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إرسال 5.5 ملايين حبة من دواء هيدروكسي كلوروكين لاستخدامه كعلاج للمصابين بفيروس كورونا في الإمارات.