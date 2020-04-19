قائد عام شرطة الشارقة يتفقد بالطائرة المناطق ذات الكثافة العمالية بالإمارة

المصدر: البيان الإلكتروني

قام اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بزيارة إدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية بمقرها بالشارقة، للوقوف على الإجراءات الخاصة بتنقل العمال بين إمارة الشارقة والإمارات الأخرى ومدى تقيدهم بذلك، رافقه خلالها العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، وكان في استقبالهم العقيد طيار سعيد غريب المزروعي رئيس قسم العمليات، والعقيد طيار جمال المطروشي، والنقيب طيار ناصر تريم، والمساعد أول ملاح حمدان سرور بإدارة جناح الجو.

وبدأت الزيارة بطلعة جوية للاطلاع على الحركة المرورية وفق الاجراءات الاحترازية المتبعة في هذه الظروف والهادفة بتقيد حركة تنقل العمال بواسطة الحافلات في الطرق الداخلية والخارجية في إمارة الشارقة، ومتابعة سير العمل على النقاط المرورية بالطرق الرئيسة، ومناطق تجمع العمال بمدينة الشارقة، للاطلاع والاطمئنان على تقيد الجهات التي تقوم بتشغيل أعداد كبيرة من العمال والتزامها بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتأتي هذه الجولة الاستطلاعية التي شملت منطقة الصجعة، والمناطق الصناعية لرصد أي تجمعات عمالية فيها، انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على أمن وسلامة المجتمع، وذلك بتوجيه رسائل تنبيه للشركات والمؤسسات المخالفة بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات الحكومية، كما شملت الجولة الاطلاع على سير العمل في النقاط المرورية على شارعي الشيخ محمد بن زايد، والإمارات، إضافة لشارع الاتحاد، والنقاط الأمنية بمنطقة الصجعة، وذلك لرصد الحافلات العمالية التي تتبع للشركات، والمخالفة للإجراءات والتدابير التي تقوم بتنفيذها الفرق المختصة للحد من انتشار الفيروس، وتحقيق الأمن والسلامة لأفراد المجتمع من مواطنين، ومقيمين وزوار.

وفي ختام جولته قدم قائد عام شرطة الشارقة شكره لإدارة جناح الجو وجميع العاملين بها على دعهما المستمر للجهود التي تقوم بها شرطة الشارقة، والرامية إلى تعزيز الأمن والأمان لأفراد المجتمع، وقيام المسؤولين فيها بواجبهم على الوجه الأكمل.