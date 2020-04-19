محمد بن راشد يطلق حملة لتوفير "10 ملايين وجبة" للأفراد والأسر المتعففة خلال رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم حملة "عشرة ملايين وجبة" أو ما يعادلها من طرود غذائية خلال شهر رمضان الفضيل للأفراد والأسر المتعففة، وستكون الحملة تحت إشراف الشيخة هند بنت مكتوم حفظها الله.

وقال سموه في تغريدة على تويتر: " إطعام الطعام وخاصة ونحن على أبواب الشهر الفضيل هي أولوية إنسانية ومجتمعية تفرضها ظروف أكبر أزمة يمر بها العالم من حولنا .. أزمة أظهرت معدن دولتنا الأصيل وروح الخير المتجذرة في المجتمع.. لن يمرض أحد .. ولن يحتاج أحد .. ولن يجوع أحد على أرض الإمارات دون أن يهتم به الجميع".

وحملة "عشرة ملايين وجبة" هي أكبر حملة مجتمعية وطنية من نوعها وتهدف لتقديم وجبات الطعام أو ما يعادلها من طرود غذائية وتموينية لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتضررة بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19.

الموقع الالكتروني: https://www.10millionmeals.ae

#محمد_بن_راشد: وجهنا اليوم بإطلاق حملة لتوفير #عشرة_ملايين_وجبة أو ما يعادلها من طرود غذائية خلال الشهر الفضيل للأفراد والأسر المتعففة. الحملة ستكون بإشراف الشيخة هند بنت مكتوم حفظها الله. وهي أقرب وأنبل من وجدت لرعاية هذه الحملة الانسانية.https://t.co/rOwJEWlcZm pic.twitter.com/WhH4FeTfGU — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 19, 2020