تزايد أعداد الفاحصين لكورونا بمركز المسح الوطني في أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أكد الدكتور سيف الحمادي مدير مركز المسح الوطني في أم القيوين أن هناك تزايدا ملحوظا في أعداد المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات لإجراء الفحوص التطمينية ضد فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ، متمنيا من الأشخاص الذين يتوجسون خيفة من ازدياد حالات الإصابة النظر إلى حالات الشفاء ، وأن ازدياد الحالات أمر طبيعي في ظل الفحوصات التي تجرى يوميا لآلاف الأشخاص ، داعيا إياهم إلى ضرورة العمل بالتوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة لحمايتهم وحماية أسرهم.

ودعا الحمادي أصحاب الشركات والمؤسسات إلى ضرورة استخدام المركبات الصغيرة عند المجيء إلى مركز الفحص وعلى ألا يزيد عدد الركاب على 3 أشخاص حسب ما هو محدد ، مبينا أنه يتم منع دخول الحافلات الكبيرة إلى المركز لأنها تعطل عملية الفحص، كما طالب الأفراد بضرورة أخذ موعد مسبق عن طريق الهاتف أو تطبيق شركة صحة، وذلك بهدف إجراء عملية الفحص بيسر وسهولة وحتى لا يتعطل الكادر الطبي العامل بالمركز .

ولفت إلى أن دورة العمل داخل المكان تسير بصورة منظمة وسريعة ولا توجد أي ملاحظات من قبل المترددين على المكان منذ دخولهم من الباب الرئيس، بعد أن سبق لهم التسجيل، مرورا بالمسارات الأربعة إلى أن تسحب منهم العينة، وبالتالي مغادرة المكان لافتا إلى أن المراجعين للمركز تنوعوا ما بين كبار المواطنين وكذلك عدد من أصحاب الهمم والنساء الحوامل ، وجميعهم ضمن الفئات التي تجرى لها الفحوص مجاناً، كما شهد المركز أعدادا أخرى من الراغبين في إجراء الفحص من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة على أرض الدولة.