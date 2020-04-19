ثلاثة أشقاء يتطوعون في تعقيم منطقة العامرة في اليحر

المصدر: العين – داوود محمد

ساهم ثلاثة أشقاء من منطقة اليحر في مدينة العين في تعقيم عدد من الأماكن في منطقة العامرة في اليحر كبادرة تعكس حماس أبناء الإمارات لخدمة الوطن في إطار المسؤولية الاجتماعية حيث قام كل من المواطن محمد سيف بن نعيف العامري وإخوانه حمد وسعيد، بالمساهمة المادية بحملة واسعة لتعقيم وتطهير طرق وأحياء وشوارع مدينة العامرة (اليحر)، ومناطق السلامات والساد والمرافق القريبة، بالتعاون مع بلدية العين القطاع الغربي وعدد من متطوعي هيئة الهلال الاحمر ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد لتأمين صحة وسلامة المجتمع، حيث واكبت الحملة التي أستمرت ثلاثة أيام دوريات من الشرطة المرورية.

وشكر سالم الريس العامري مدير فرع هيئة الهلال الأحمر في العين مساهمة المواطن محمد سيف بن نعيف وأخوانه الكرام على هذه المبادرة النبيلة في العمل التطوعي والخيري الرامية لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، مؤكداً على أهمية هذا التفاعل من قبل أبناء الإمارات لحماية المجتمع من تداعيات "كورونا"، وتجاوز هذه الأزمة العالمية.

من جهته أوضح صاحب المبادرة محمد سيف بن نعيف، أن هذه المبادرة تأتي ضمن إحساسهم بالمسؤولية الاجتماعية والواجب المطلوب تجاه الوطن وأبنائه، مشيراً إلى أن هذه الحملة التي شملت العديد من المناطق كان لها الصدى الإيجابي عند المواطنين والمقيمين، حيث تم استخدام أحدث المعدات الخاصة بالرش والتطهير والمركبات الحديثة والمرشحات المحمولة على الظهر، وبالتالي استخدام منتجات التطهير المعتمدة لدى البلدية بالتعاون مع شركة الشراع المتخصصة في ذلك.

وبدوره قال سعيد سيف بن نعيف مدير شركة العين للتوزيع "سابقاً" إن هذه المبادرة في التعقيم والتطهير هي جزء من المسؤولية الاجتماعية لدى كافة المقتدرين في إطار تعزيز الجهود الوقائية الاحترازية، وهي ضرورية في هذه الأوقات لسلامة أهلنا وأفراد المجتمع، أضافة إلى أمان المرافق العامة في مناطق العامرة والساد والسلامات.