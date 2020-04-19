"بلدية دبي" تنفذ حملة على المؤسسات الغذائية استعدادا لشهر رمضان

المصدر: دبي- وائل نعيم

كشفت بلدية دبي للبيان أنه سيتم تنفيذ حملة على المجمعات الاستهلاكية والجمعيات قبل رمضان بأسبوع وخلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم للتأكد من تخزين المواد الغذائية لتلك المنتجات بطريقة سليمة وفق الاشتراطات الصحية المعمول بها في بلدية دبي إدارة سلامة الغذاء والتركيز على المنتجات والعروض الرمضانية بالمؤسسة الغذائية.

وقالت إيمان البستكي مدير إدارة سلامة الغذاء في في بلدية دبي إنه تم زيارات تفتيشية مؤخرا لــ 47 مستودعاً غذائياً و64 هايبرمارك، استعداداً لشعر رمضان المبارك، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمستودعات الغذائية يتم التركيز عليها من خلال حملة على المستودعات الخاصة بالاغذية التي تستهلك في شهر رمضان المبارك للتأكد من سلامة الأطعمة والمنتجات أنها في ظروف صحية مناسبة. كما سيتم التركيز على المطابخ الشعبية التي سيكون الإقبال عليها خلال الشهر الكريم.

وأضافت فيما يخص عمال توصيل الطلبات" الديليفري" وخدمات التوصيل يتم التعامل معها خلال الشهر الفضيل مثل بيكون الايام العاديه ، حيث يتم خلال هذه الفترة التأكد من لبس العامل القفاز والكمامة وتغيره بعد كل طلبية مع تطهير وتعقيم حافظة الطعام بعد كل طلبية أيضا.

وأشارت إلى أنه تم عمل تدريب لموظفي خدمات التوصيل على اسياسيات سلامة الغذاء وكيفية توصيل الأطعمة للمستهلك عن طريق الاون لاين في نظام الفوود وتش والتفتيش الذكي، حيث تهدف بلدية دبي من عمليات التفتيش على المؤسسات الغذائية إلى رفع مستويات ومعايير السلامة الغذائية في المؤسسات المستهدفة من خلال الدعم الفني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء في هذه المؤسسات.

و تابعت ننفذ عمليات الرقابة والتفتيش على جميع المؤسسات الغذائية في الإمارة من قبل إدارة سلامة الغذاء للتأكد من اسيفاءها للمعايير الصحية والتأكد من التزامها بكافة الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء وفق افضل المعايير العالمية، وخلال هذه الفترة يتم التركيز على تنظيف وتطهير المنشأة بصفة دائمة بالإضافة إلى التاكد من استخدام العمال للكمامات والقفازات عند تقديم الطلبات.