الدفاع المدني بدبي ينجز تعقيم 75% من مناطق دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

يواصل الدفاع المدني بدبي عملياته الرئيسية المستدامة في الإطفاء والإنقاذ، وفي خدمات السلامة الوقائية، وبرامج التوعية المجتمعية عن بُعد بجاهزية تامة وإستجابة فعالة للتعامل مع الحوادث، حيث سجلت مؤشرات الحوادث إنخفاضاً بنسبة 79% بالمقارنة بين شهر فبراير الشهر الذي سبق عمليات التعقيم وشهر مارس من هذا العام.

وقال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي: "نحرص على أن تكون خدماتنا الوقائية ذات كفاءة وفعالية بما يحقق رضا المتعاملين، دون أن تؤثر الظروف المستجدة سلبياً على نتائج وجودة خدماتنا، فخلال الاسبوعين الأخيرين فقط بلغت مهمات فرق التفتيش المستمرة على المباني (813 مهمة تفتيش)، مع إلتزام المفتشين بكافة متطلبات الوقاية والسلامة الفردية ،أثناء قيامهم بواجباتهم ، كما أن عمليات الوقاية عن بُعد بلغت( 770 معاملة لإعتماد المخططات الهندسية و 438 معاملة لإعتماد الشركات) ، وفي هذه الظروف الإستثنائية ، تواصلت برامج التوعية عن بُعد من خلال نشر الفيديوهات والرسائل الرقمية على منصات وسائل التواصل الإجتماعي ، لبيان أهمية الإلتزام بشروط الوقاية الصحية من هذا الوباء ، دون إغفال رسائل التوعية الرقمية عن مخاطر الحريق".

حرص دائم على سلامة رجال الإطفاء والإنقاذ

وأفاد اللواء المطروشي أنه في الوقت الذي تواصل فرق الإطفاء والإنقاذ في مراكز الدفاع المدني مهامها الميدانية والإدارية ليل نهار ، نحرص على توفير بيئة صحية وقائية لهم ، ولغرض تحقيق ذلك تم تشكيل (فريق عمل التقصي الوبائي) بإشراف المدير العام لرصد المصابين والمخالطين ( في حالة ظهور أعراض الإصابة لدى أي من المنتسبين) وتحويلهم للجهات المختصه في هيئة صحة دبي ، ومتابعة حالتهم بشكل يومي ، الى جانب تكثيف حملات التوعيه المتعلقه بالفايروس بين جميع الموظفين من العسكريين والمدنيين ، وتم إتخاذ إجراءات وقائية عاجلة ، بدءاً بتركيب كاميرات حرارية أمام مداخل مراكز الدفاع المدني للتأكد سلامة جميع الموظفين (العسكريين والمدنيين) من أعراض الفايروس ، وتخصيص ضابط سلامة لكل مركز من مراكز الإطفاء لمتابعة الإجراءات الوقائيه ، والتأكد من مدى التزام المنتسبين بشروط السلامة الصحية ، وتخصيص مدخل واحد لمبنى كل مركز لضمان سهولة عملية التقييم الصحي والتعقيم الوقائي ، وإلزام جميع المنتسبين باستخدام الكمامات والمعقمات بشكل مستمر، وإجراء الفحص الفحص الدوري على جميع المنتسبين اثناء التسليم والاستلام، مع الحرص على التعقيم المستمر لأقسام ومرافق المركز بواقع مرتين خلال الأسبوع الواحد ، والتأكد من تعقيم السيارات وأجهزة الحماية الشخصية بشكل مستمر.



وأشار اللواء المطروشي إلى أن الدفاع المدني كعضو في لجان إدارة الطوارئ والأزمات المحلية يتولى مهام محددة في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة (جائحة) فيروس كورونا المستجد ، فنفذت فرق الدفاع المدني بكفاءة وفعالية عمليات التعقيم الوقائي في عشرات المواقع الرئيسية ،الاقتصادية والخدمية والسكنية ذات الكثافة السكانية العالية ، في ساعات الليل والنهار، حيث بلغ عدد المناطق التي تم تعقيمها من قبل فرق الدفاع المدني حتى اليوم أكثر من 75% من مناطق دبي ، والى جانب ذلك قامت تلك الفرق بزيارة ( 490 سكناً للعمال في دبي) للتأكد من توفر شروط الوقاية والسلامة من خطر فيروس كورونا المُستجد في مساكن العمال، إضافة الى تعقيم تلك المواقع ، ونشر التوعية الوقائية بين صفوف العمال ، ووضع ملصقات تعريفية بمتطلبات الحماية من إنتقال الفيروس في أماكن سكن العمال، وتعليمهم مهارات النظافة التي تحميهم من الإصابة بالمرض وتمنع إنتشار الوباء ، وإستفاد من تلك الإجراءات الوقائية لحد الآن ( 161977 عاملاً ) من سكان تلك المجمعات السكنية العمالية.

ويقوم الدفاع المدني بتأمين خيام فحص الأشخاص داخل المركبات الخاصة بالتأكد من عدم إصابتهم بالمرض، من خلال تواجد قوة بشرية وآلية على مدار الساعة عند تلك المواقع ، وتتمركز بشكل دائم فرقة من الدفاع المدني لتأمين أكبر مستشفى في الشرق الأوسط والخليج للمصابين بفيروس كورونا المستجد المقام بالمركز التجاري العالمي.