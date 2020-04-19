300 ألف زهره تزيين شارع خالد بن الوليد

المصدر: العين – داوود محمد

أنجزت بلدية مدينة العين، متمثلة بإدارة الحدائق والمتنزهات الترفيهية بقطاع وسط المدينة، مشروع تطوير شارع خالد بن الوليد ضمن سلسلة المشاريع التطويرية التي تقوم بها البلدية في عام 2020 والتي تهدف إلى تغيير منظومة التصميم الحالية بإدخال النباتات المزهرة ضمن التصاميم المنفذة في الشوارع الرئيسية والفرعية في المدينة، حيث تم تنفيذ أعمال تطوير المشروع للزراعات التجميلية الطبيعية على مساحة تبلغ 50 ألف متر مربع ممتدة من إشارات شرطة الجيمي سابقا وحتى دوار بن عزيز.



وأكدت المهندسة منى الكعبي، أن المشروع اشتمل على عدة اعمال للزراعة التجميلية التي تتميز بها شوارع مدينة العين، رصف للجزيرة الوسطية بالحصى التجميلي وزراعة الأشجار، زراعة أحواض متنوعة للزهور الموسمية، ومغطيات التربة، معالجة بعض النباتات المحلية التي تضمنت أشجار السدر والغاف، كما تم زراعة أكثر من 300 ألف زهرة موسمية تنوعت بين زهو الفينكا والبيتونيا.



وتضمن المشروع انشاء مساراً للدراجات الهوائية وممرات آمنه للمشاة بطول 4 كيلو متر تم تجميل جوانبه بزهور ونباتات محلية بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضات المشي والجري والدراجات الهوائية، بما يدعم الصحة العامة لأفراد المجتمع.



وابقت ادارة الحدائق والمتنزهات الترفيهية على أِشجار الغاف والسدر المعمرة على جانبي الشارع وفي الجزيرة الوسطية حفاظا على هذا الموروث الحضاري مما اضفى تناغماً وجمالاً بين الزهور والأشجار المعمرة على امتداد الشارع، وأسهم المشروع في زيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، ورفع مستوى رضا الجمهور من مستخدمي الطريق من خلال الاقبال على الممشى ومسار الدراجات الهوائية، ويجري العمل حاليا على حصر الفرص الاستثمارية للموقع وتهيئته للبدء في استثمار مساحاته في المراحل القادمة.