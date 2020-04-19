القرية العالمية تشكر كوادر خط الدفاع الأول حول العالم بمبادرة "نورها بالأزرق"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القرية العالمية الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن مشاركتها في مبادرة #نورها_بالأزرق العالمية، والتي تم إطلاقها دعماً للفرق الطبية وجميع الفرق الأساسية التي تساهم بشكل أساسي في مواجهة الفيروس الذي يجتاح العالم.

وتشارك القرية العالمية إلى جانب العديد من المعالم الرئيسية في مختلف أنحاء العالم بإنارة بواباتها الرئيسية باللون الأزرق كلمحة شكر وتقدير للجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر خط الدفاع الأول، وذلك في تمام الساعة 8 مساء من أيام الخميس.

وقد تم إطلاق حملة #نورها_بالأزرق في المملكة المتحدة في مارس من هذا العام تكريماً لفرق العمل الطبية الوطنية وخطوط الدفاع الأول. وشهدت المبادرة منذ ذلك الوقت إنتشاراً واسعاً حول العالم، لتتزين المئات من المعالم والمباني الأشهر في العالم باللون الأزرق، وصولاً إلى الشرق الأوسط الذي شهد مشاركة العديد من المعالم يوم الخميس الماضي.