"أمناء المركز الوطني لعلوم الفضاء" يناقش مشروع القمر الاصطناعي العربي

المصدر: العين – داوود محمد

ناقش مجلس أمناء المركز الوطني لعلوم تكنولوجيا الفضاء في جامعة الامارات، مشروع القمر الاصطناعي العربي 813، للأغراض المدنية والاستخدامات المتعددة لخدمة الوطن العربي ودول المنطقة وإعادة تشكيل المجلس بانضمام 3 أعضاء جدد هم: الدكتور غالب الحضرمي البريكي، نائب مدير الجامعة، المهندس علي الهاشمي مدير عام، الياه سات للخدمات الحكومية، والدكتور محمد أحمد الكوس عضو مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

جاء ذلك اجتماع مجلس الأمناء في الدور الربع سنوي للعام الجاري 2020، الذي عُقد عن بُعد برائسه الدكتور المهندس محمد ناصر الاحبابي، مدير عام وكالة الامارات للفضاء، وحضور لمهندس عمر المحمود، المدير التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس إسماعيل عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع، والدكتور خالد الهاشمي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء

وأوضح الأحبابي، أن جهوداً حثيثة بذلت خلال الفترة الماضية لتشجيع المجتمع العلمي وتقديم مزيد من المشاريع البحثية التي تلبي رؤية وتوجهات حكومتنا الرشيدة لاستكشاف الفضاء وتطوير القدرات الوطنية، ودعم الأبحاث العلمية الحالية لضمان تحقيق أهدافها، بالاستفادة من المرافق العلمية عالية المستوى التي تقدمها مختبرات جامعة الإمارات والكوادر البشرية البحثية والعلمية والطلابية المتخصصة، التي يحتضنها المركز، مؤكداً على ضرورة تنفيذ هذه التوجهات في المرحلة القادمة.

وأشار الدكتور خالد الهاشمي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، أن العمل مستمر في المركز لتحقيق المشاريع الحالية والتخطيط لمشاريع مستقبلية تعمل على بناء كوادر وطنية متخصصة في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في الاستثمار في مجال الفضاء.

واعتمد مجلس الأمناء توصيات ونتائج أجندة العمل السابقة، وما ترتب عليها من وتوصيات لتحقيق أهداف العمل في ظل الظروف الراهنة والحفاظ على استمرارية العمل عن بعد لإنجاز المشاريع. حيث اطلع المجلس على مدى تقدم وتيرة سير العمل في مبنى تصميم وتنفيذ وفحص الأقمار الاصطناعية، واعتماد سير عمل المشاريع المستقبلية العلمية والبحثية للمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وتناول الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالمشاريع الإقليمية والدولية في مجال الفضاء من أبرزها التقدم في مشروع "القمر الاصطناعي العربي 813" للأغراض المدنية والاستخدامات المتعددة لخدمة الوطن العربي ودول المنطقة.

ويعد المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الذي أنشئ بمبادرة من وكالة الامارات للفضاء وجامعة الامارات والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ممثلة بصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في نوفمبر 2016، المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويعمل كحاضنة للبحث والتطوير والابتكار في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء من خلال تقديم مجالات بحثية متعددة التخصصات تركز على اتصالات الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد والغلاف الجوي والتكنولوجيا ذات الصلة لتعزيز قدرات دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المجالات، يلعب دوراً أساسياً في ترسيخ مكانة دولية جديدة لدولة الإمارات في مجال الفضاء. حيث يهدف الى تشجيع الابتكار الثقافي بين الشباب وتزويدهم بمنصة تساعدهم على تطوير مهاراتهم الأساسية في هذا المجال.