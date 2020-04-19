"زايد الخيرية" تبدأ برنامجها الموسمي "المير الرمضاني"

المصدر: وام

بدأت مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية تنفيذ برنامجها الموسمي " المير الرمضاني" وذلك بتوجيهات من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء المؤسسة وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس.

ويستمر توزيع المؤسسة لـ "المير الرمضاني " حتى نهاية الشهر الفضيل إضافة إلى العمل على تقديم قسائم شرائية للمحتاجين داخل الدولة.

وأكد سعادة حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة حرص المؤسسة على دعم الشرائح الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود وتجسيد القيم الاجتماعية التي غرسها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - لتكون جسرا للجميع .. مشيرا إلى أن المؤسسة ستواصل مضاعفة جهودها لتحقيق القيم والمبادئ الإنسانية التي حددتها أهدافها في تقديم العون والمساعدة.