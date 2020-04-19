منصور بن زايد يعقد اجتماعًا عن بعد مع قيادات دائرة القضاء لمتابعة سير العمليات القضائية

المصدر: البيان الإلكتروني

عقد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، اجتماعا عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، مع سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وسعادة المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي.

واطلع سموه خلال الاجتماع على سير العمليات القضائية عن بُعد في محاكم أبوظبي بمختلف درجاتها، وحزمة الخدمات العدلية الرقمية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لدائرة القضاء، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة العمل عن بُعد، واستدامة معدلات الإنجاز لجميع المعاملات في وقت قياسي، وفق الضوابط والإجراءات المقرّرة.

وتطرق الاجتماع إلى الخطوات التنفيذية المعتمدة لتوسيع نطاق تقديم الخدمات القضائية والعدلية إلكترونياً، باستخدام أحدث الوسائل التقنية ومبادارات التحول الرقمي، في ظل البنية التكنولوجية المتطورة بدائرة القضاء.

واستعرض الحاضرون تقريراً مفصلاً عن حجم المنجزات في مختلف القطاعات والإدارات خلال فترة العمل عن بُعد، والآليات المطبّقة لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة، مع ضمان استمرارية الأعمال في جميع الظروف والأوقات.

وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الأداء المتميز لفرق دائرة القضاء وحرصهم البالغ على إتقان مهماتهم، مُوجّها سموه بمضاعفة الجهود لمواصلة تطوير الخدمات والتأقلم مع الظروف الراهنة بنجاح.