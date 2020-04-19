الإمارات تجري أكثر من 23 ألف فحص وتسجل 479 إصابة جديدة بـكورونا و4 وفيات

المصدر: وام

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أكثر من 23 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 479 إصابة جديدة بـ"#كورونا" وشفاء 98 حالة و4 وفيات.

وأوضحت الوزارة أن حالات الوفاة الأربعة كانت لمصابين من جنسيات مختلفة شملت مصاب خليجي وثلاث مصابين آسيويين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 41 حالة.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 1,286 بعد تسجيل 98 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض.