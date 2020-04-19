نادي الشارقة للصحافة ينظم مجلسه الرمضاني عن بعد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن انطلاق النسخة التاسعة من المجلس الرمضاني السنوي في 24 من شهر أبريل الجاري، حيث سينظم النادي نسخة هذا العام عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار «مجلسكم عندكم «، وذلك من خلال بث حي وفيديوهات مُسجلة لمجموعة من المتخصصين والخبراء في مختلف المجالات.

وتشمل موضوعات المجلس محاور حيوية في الدين، والصحة، والإعلام، والرياضة، والإنسانية، يتحدث فيها نخبة من المتخصصين من داخل دولة الإمارات وخارجها، مع مسابقات للجمهور بجوائز يبلغ إجمالي قيمتها 100 ألف درهم.

رسائل إعلامية حول كورونا

ويقدم نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة من خلال مجلسه الرمضاني هذا العام رسائل حول الدور الإعلامي للمؤسسات الإعلامية الإماراتية وآلية إدارتها لأزمة كورونا بوعي يتوافق مع القيم والثوابت، وإدراكها لدورها الرئيس في التثقيف المجتمعي، كما تضم الرسائل جانباً توعوياً حول أهمية المساهمة الإيجابية، وضرورة التحقق من مصادر المعلومات وعدم المساهمة في انتشار الشائعات والأخبار غير الدقيقة التي تنعكس بالسلب على المجتمع.

بث حي لمتخصصين

ويتناول المجلس الرمضاني في محور الصحة الذي يبث في 29 أبريل 2020، ويقدمه كل من الدكتور علي سنجل، والدكتور حسام التتري، نصائح ومعلومات للجمهور حول أساليب الحياة الصحية والوقاية من الأمراض.

وتتحدث الإعلامية لميس الحديدي، والإعلامي خالد الزدجالي، في المحور الإعلامي والذي يبث في 5 مايو 2020، عن آليات التعامل الإعلامي في وقت الأزمات.

بينما يناقش كل من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الكمالي، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الحمادي ضمن المحور الديني، والذي يبث في 11 مايو 2020، الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الصائمين.

ويسلط الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفهد بطي المهيري، مدير إدارة الخدمات المساندة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في 17 مايو 2020، الضوء على الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وفي المحور الرياضي، الذي يبث في 20 مايو 2020، يناقش اللاعب الإماراتي إسماعيل مطر، واللاعب السعودي محمد الشلهوب، التقنيات الحديثة في كرة القدم ومدى تأثيرها على اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

ويدير الجلسات الإعلامي في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أحمد سلطان.

عام استثنائي

وبدوره قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام: "يأتي المجلس الرمضاني هذا العام بحلة جديدة من خلال بث حي وفيديوهات مُسجلة لعدد من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات، حيث أن هذه الدورة هي استكمال للجهود المبذولة على مدى السنوات الثمان الماضية والتي تهدف إلى تعزيز قيمة الحوار، وترسيخ الوعي المجتمعي في مختلف المجالات من خلال الاستفادة من خبرات المتحدثين."

وأضاف: "إن ما نمر به خلال هذه الفترة نتيجة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، دفعنا لإيجاد طرق بديلة للتواصل مع جمهورنا من خلال تسخير منصات التواصل الاجتماعي لإيصال رسالتنا للمجتمع، خاصة مع تطور التقنيات الرقمية، وزيادة فاعلية هذه المنصات التي تلاقي إقبالاً جماهيرياً كبيراً."