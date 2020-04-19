بلدية الشارقة تطلق خدمة تصديق عقود الإيجار عبر موقعها الإلكتروني

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت بلدية مدينة الشارقة خدمة تصديق عقود الإيجار عن بعد من خلال موقعها الإلكتروني، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي في منظومة عملها وإنجاز مختلف معاملات الجمهور ضمن نظام العمل عن بعد، للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث وفرت البلدية عبر موقعها العديد من الخدمات التي تتعقلق بتجديد عقود الإيجار بمختلف أنواعها بهدف تنظيم العلاقة بصورة مستمرة بين المؤجر والمستأجر والتسهيل والتيسير على المتعاملين وعدم تعطيل مصالحهم.

خطط

وفي هذا السياق أوضح ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية قامت بتقديم مختلف خدماتها من خلال نظام العمل عن بعد وفق أفضل المعايير ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا وضمن أهدافها وخططها اللازمة لمواجهة هذا التحدي، وعملت على تقديم مختلف الخدمات وإنجاز المعاملات عن بعد، حيث ساهم برنامج التحول الرقمي "سابق" الذي تعمل عليه لتحويل جميع خدماتها إلى رقمية، في تحقيق معدلات إنجاز كبيرة لمختلف المعاملات وسهولة في العمل، وقامت باستحداث العديد من الطرق والوسائل لإنجازها من خلال توفير جميع الأدوات اللازمة حرصاً منها على استمرارية العمل وتحقيق تطلعات الجمهور.

منصة

من جانبه أشار خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين إلى أن البلدية أطلقت عبر موقعها الإلكتروني خدمة تصديق عقود الإيجار والتي تهم شريحة كبيرة من القاطنين في الإمارة ، حيث وفرت منصة خاصة على موقعها لتقديم خدمات التنظيم الإيجاري شملت تصديق عقود الإيجار السكنية الجديدة والتجديد، وعقود السنوات السابقة، وكذلك تصديق عقود الإيجار التجارية الجديدة والمتعلقة بالسنوات السابقة وإمكانية تجديدها كذلك، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات.

رسالة نصية

وأوضح محمد حسن الحمادي مدير إدارة التنظيم الإيجاري أن المتعامل يمكنه تصديق هذه العقود من خلال إنشاء حساب مستخدم على موقع البلدية الإلكتروني ثم الدخول إليه والضغط على خيار "الخدمات الإلكترونية والذكية" ثم اختيار "خدمات إدارة التنظيم الإيجاري"، ثم القيام بإدخال اسمه وكلمة المرور التي تم إدخالها منذ البداية عندما أنشأ الحساب واختيار الخدمة المراد الاستفادة منها، كما يتعين على المتعامل طباعة نموذج العقد بصفحتيه الأولى والثانية وتعبئة العقد وتوقيعه من قبل أطراف العلاقة الإيجارية، ثم إدراجه مع المستندات المطلوبة والضغط على خيار "إرسال" لتقوم البلدية بعدها بإرسال رابط دفع الرسوم للمستخدم عبر البريد الإلكتروني الذي تم إدخاله عند إنشاء الحساب، حيث يمكنه الدفع من خلال مجموعة طرق تشمل بطاقة تحصيل أو بطاقة الهوية أو بطاقة الإئتمان، وعقب الانتهاء من الخطوات السابقة تصل له رسالة نصية عن حالة الطلب المقدم بجميع مراحله سواء كان مقدم إو قيد الإجراء أو مرفوض مع سبب الرفض.



ولفت إلى أن البلدية تعمل على مدار الساعة لتلقي جميع استفسارات وملاحظات الجمهور من خلال مركز الاتصال التابع لها على الرقم 993 ومن خلال مختلف قنواتها الأخرى، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور وتقديم مختلف الخدمات لهم.