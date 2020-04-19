محمد بن راشد: سوف ننتصر

المصدر: دبي ــ البيان

بث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مزيداً من الطمأنينة في القلوب، والثقة والأمل في قدرة الإمارات على تجاوز الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم في مواجهة فيروس «كورونا» وتبعاته. وتعليقاً على فيديو نشره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يوحد فيه الصفوف في تكاتف وتلاحم، شدد سموه بالقول: سوف ننتصر. وجاء في الفيديو أن هناك الآن فريقاً واحداً يستحق تشجيعنا ودعمنا وتخفق له قلوبنا، مشيراً بذلك إلى كوادر خط الدفاع الأول في مواجهة «كورونا»، واصفهم بالنجوم والعظماء على مدار الزمان.

إلى ذلك أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «إننا جميعاً اليوم نسابق الزمن من أجل أن تبقى الإمارات دائماً أكبر من كل التحديات، وأن عملية التصدي للأزمة العالمية الراهنة، تسير في دبي وفق استراتيجية متكاملة تقوم على التحرك الاستباقي تحسباً لكافة السيناريوهات، بما يؤكد جاهزية الإمارة للتعاطي بكفاءة عالية مع مختلف الاحتمالات».

جاء ذلك خلال زيارة سموه يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، للمستشفى الميداني المُقام في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في إطار حرص سموه على الوقوف على استعدادات الفرق الميدانية التابعة لمختلف الجهات المعنية بمكافحة الفيروس، مشيداً سموه بالجهود الضخمة التي تبذلها كافة الجهات الصحية في الدولة في هذا الصدد، وتكامل جميع التدابير المعمول بها في مختلف إمارات الدولة بما يعين على تجاوز هذه الأزمة العابرة في أسرع وقت ممكن.

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