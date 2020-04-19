استطلاع «البيان»: %80 مستمرون بالعادات الصحية بعد انتهاء أزمة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

أكد 80 بالمئة من المستجيبين لاستطلاع «البيان» الأسبوعي، استمرارهم بالعادات الصحية بعد انتهاء أزمة «كورونا»، في الوقت الذي رفض 20 بالمئة منهم استمرار هذه العادات، وذلك عبر حساب الصحيفة في «تويتر». وفي الاستطلاع ذاته، ولكن عبر «البيان الإلكتروني» أجاب 79% من المستطلعة آراؤهم أنهم سيواصلون العادات الصحية بعد انتهاء الأزمة، بينما أجاب 21 بالمئة منهم أنهم لن يتجاوبوا معها.

فيروس «كورونا» المستجد دفع معظم البشر حول العالم إلى اتباع أسلوب التباعد الاجتماعي في حياتهم، وهو ما انطبق على الناس بالإمارات بطبيعة الحال، علاوة على اتباع أنماط جديدة من التصرفات كالمداومة على غسل اليدين بالصابون بكثرة واستخدام المعقمات وخلع الأحذية خارج المنازل، وغسل الخضار والفواكه بالمواد المختلفة، واستخدام كمامات الوجه، علاوة على الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية والابتعاد عن استخدام العملات الورقية والمعدنية وغيرها الكثير.

كما ينصح بتجنب التقبيل أو المصافحة باليد، إلى جانب استخدام المناديل على الفم والأنف أثناء العطس والسعال والتخلص منها فوراً، وإذا لم تتوافر فاستخدام باطن الكوع، والابتعاد عمن يعانون عدوى تنفسية مترين على الأقل كإجراء للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

ويعد غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون مدة 20 ثانية على الأقل من أهم الإجراءات الوقائية ضد الفيروس.

وبادرت دولة الإمارات إلى تعزيز الإجراءات الوقائية لمحاربة الجائحة العالمية، عبر تعزيز الوعي الصحي والاجتماعي واتخاذ قرارات تسهم في مكافحة المرض.