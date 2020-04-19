«دبي ون» تبث الحدث الخيري «عالم واحد: معاً في المنزل» اليوم

المصدر: دبي- البيان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، وعبر قناة «دبي ون»، عن إعادة بث مشاركته في الحدث الخيري الإنساني العالمي «عالم واحد: معاً في المنزل»، الأكبر من نوعه، والذي نظمته مؤسسة «جلوبال سيتزن»، لصالح «صندوق التضامن مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، بمشاركة وحضور مشاهير العالم، لتكريم أبطال الخطوط الأمامية من الأطباء والممرضين والمسعفين والعلماء والباحثين وموظفي الرعاية الصحية والطوارئ، والاستجابة السريعة الذين يتصدون لفيروس «كورونا» المستجد، ويخاطرون بحياتهم من أجل إنقاذ حياة البشر حول العالم.

بث تلفزيوني ورقمي

وسيتابع الجمهور مساء اليوم وعبر قناة «دبي ون»، ابتداء من الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينتش، الحدث العالمي، الذي شاركت في بثه قنوات العالم التلفزيونية والرقمية، ومنصات التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم، في الوقت الذي يمكن للجمهور متابعة الحدث عبر المنصات الرقمية لتلفزيون دبي بقنواته المتعددة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، وذلك في إطار خطته التوعوية الشاملة بشأن الفيروس ومستجدات التصدي له، وتماشياً مع تغطيته المتواصلة لمساهمات الإمارات دولياً، في تعزيز جهود احتواء تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وتأتي مواكبة تلفزيون دبي بقنواته المتعددة للحدث الخيري العالمي، من خلال تغطيته المباشرة، عبر موجزات الأخبار وبرامجه المتنوعة على شاشة تلفزيون دبي وقناتي سما دبي ودبي ون، والتي سلطت الضوء على تكريم نجوم الصف الأول في مواجهة الوباء العالمي المستجد، وفي مقدمهم العاملون في القطاع الصحي، الذين يضعون حياتهم وسلامتهم على المحك، لمعالجة المصابين، ومحاصرة التداعيات الصحية للوباء، بهدف كسر سلسلة العدوى، ومواصلة الاختبارات الطبية الجارية على مدار الساعة، لإيجاد علاجات ناجحة للوباء.

مشاركة إماراتية واسعة

في الوقت الذي شاركت العديد من الشخصيات الفنية والعالمية المشاركة في الحدث الإنساني العالمي، حضرت الإمارات بنخبة من أطبائها وفنانيها، وسفراء العمل الخيري والإنساني والتطوعي فيها، في فعالية «عالم واحد»، في الوقت الذي مثَّل دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج والعالم العربي، الفنان حسين الجسمي «السفير المفوّض فوق العادة»، مقدماً من بيته اختيارات من أغانيه، ومنها أغنية «بنعدّي»، أحدث أعماله الفنية التي أطلقها احتفاء بالجهود الإنسانية المشتركة في التصدي لوباء «كورونا» المستجد «كوفيد-19» العالمي، إلى جانب مشاركات دولية لفنانين ومؤثرين وممثلين ومشاهير حول العالم.

كما أرسل أطباء إماراتيون، إلى جانب أطباء من مختلف أنحاء العالم، مقاطع مصورة، تروي للمشاركين ومئات الملايين من متابعي الحفل في جهات العالم الأربع، القصص الملهمة التي يعايشونها، وتفاصيل عملهم اليومية، كفريق إنساني متكاتف، يعمل بلا كلل، على الخطوط الأمامية في أماكن مختلفة من العالم، لمكافحة الوباء، وإنقاذ أرواح المصابين به، وتسريع إيجاد الدواء الناجع الذي يكفي العالم شره، ما يجعل منهم النجوم الحقيقيين الذين يحتفي بهم العالم وبجهودهم، ويصفق على الشرفات يومياً لتضحياتهم في كل مكان.

مشاركة عالمية

وتم تنظم فعالية «عالم واحد: معاً في المنزل»، مؤسسة المواطن العالمي «جلوبل سيتيزن»، الأكبر من نوعها عالمياً، في تكريس كافة مواردها لهدف واحد، هو مكافحة الفقر المدقع، والعمل على إنهائه. وهي تركز في سعيها على مجموعة قيم، في مقدمها الاستدامة والأخوّة الإنسانية. كما تتعاون مع الجميع من حكومات، ومنظمات، والمؤسسات الخيرية، وقطاعات أعمال، وفنانين ومؤثرين وأفراد عاديين، لتحقيق هذا الهدف الإنساني. وسجلت المؤسسة حتى الآن، تعهدات بتبرعات تتجاوز قيمتها الإجمالية 48 مليار دولار، يمكن لها أن تحدث فارقاً إيجابياً في حياة ما يصل إلى 2.25 مليار إنسان، خلال عقد من الزمن، بحلول عام 2030.

وفيما التزم حوالي نصف سكان العالم منازلهم، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس، بثت الفعالية العالمية إلى شاشاتهم، رسائل الشكر والتقدير.