«مركز الفلك الدولي»: معظم الدول الإسلامية تتحرى هلال رمضان الخميس

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مركز الفلك الدولي أن معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك يوم الخميس المقبل.

وأوضح المهندس محمد شوكت عودة مدير المركز في بيان أمس أن هناك دولاً قليلة بدأت شهر شعبان يوم الأربعاء 25 مارس وعليه ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأربعاء 22 أبريل ومنها العراق ومصر وتركيا وتونس.

وقال: بما أن شهر شعبان بدأ يوم الخميس 26 مارس في معظم الدول الإسلامية فعليه.. بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأربعاء وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الجمعة 24 أبريل الحالي.

أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الخميس فإن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين كما أن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة. ويتوقع أن يكون الجمعة بداية رمضان في معظم الدول الإسلامية.