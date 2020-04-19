«العليا للأخوة الإنسانية» تحذر من تفاقم أوضاع الروهينجا بسبب الوباء

المصدر: أبوظبي - وام

أعربت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية عن قلقها البالغ من تفاقم الأوضاع الإنسانية التي يعيشها اللاجئون الروهينجا، وخاصة أولئك الذين تقطعت بهم السبل في عرض البحر بسبب إجراءات العزل التي فرضتها العديد من دول العالم لمنع تفشي وباء كورونا.

بيان

وناشدت اللجنة في بيان أصدرته أمس العالم أجمع، وخاصة دول الجوار والدول المعنية بأزمة الروهينجا، إيجاد حل سريع وفوري لهؤلاء الأبرياء العالقين في عرض البحر، كما دعت الهيئات والمنظمات الإنسانية، إلى تقديم الغوث والمساعدات اللازمة لهم، مؤكدة أن ترك هؤلاء اللاجئين عرضة للموت بالغرق في مياه البحر أو الجوع نتيجة نقص الغذاء، أو بسبب الوباء، يتعارض مع كل القيم الإنسانية ويخالف كافة المواثيق الدولية.

وأكدت اللجنة أن العالم لا يمكن أن يتجاوز أزمته الحالية وغيرها من الأزمات إلا من خلال التضامن والتكاتف، وعدم تجاهل الأزمات الإنسانية، والقضاء على مختلف أشكال التعصب والتمييز والاضطهاد، وحماية كل ضحايا العنف والتطرف.