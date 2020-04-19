«زايد للإسكان» يعتمد أسماء 500 من مستحقي الدعم

المصدر: دبي - البيان

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 500 مواطن من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 401 مليون درهم، توزعت ما بين 321 قراراً من فئة القروض و79 من فئة المنح و100 قرار من فئة قرار سريع.

جاء ذلك خلال ترؤس معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان اجتماع مجلس إدارة البرنامج الرابع لعام 2020 عن بُعد.

سعادة المواطنين

وأكد النعيمي أن خدمة المواطنين لن تتوقف في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، وأن حكومة دولة الإمارات تجني اليوم ثمار جهود سنوات من تعزيز استخدام التكنولوجيا والخدمات الذكية ورؤية دولة الإمارات الثاقبة للمستقبل، والتي مكنتها من تجاوز جميع التحديات والعقبات.

وأضاف: نجتمع اليوم عن بُعد ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة لمواجهة فيروس «كورونا - كوفيد 19»، ونؤكد أن سعادة المواطنين أولوية وسنستمر في تقديم كل الخدمات لمتعاملينا بعد اعتماد مجموعة من المحفزات لضمان استمرارية تقديم جميع الخدمات الإسكانية بسرعة وبكل انسيابية ويُسر، بما يحقق تطلعات وطموحات المتعاملين.

إجراءات

وفي سياق أجندة اجتماع مجلس إدارة البرنامج الرابع لعام 2020، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان قرارات الدعم السكني على أن تمدد فترة الاستفادة من القرار إلى ما بعد الانتهاء من أزمة فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، حيث تم اعتماد عدد من الإجراءات لضمان عدم تأثر المستفيدين من قرارات الدعم السكني بمترتبات الأزمة.

وقال النعيمي: ندرك تماماً ما تمر به الدولة والعالم لمواجهة انتشار الفيروس ووجود الإجراءات الاحترازية وبرنامج التعقيم الوطني الذي ينظم الحركة ويحد من ساعات التنقل، لذا فقد قمنا في «زايد للإسكان» بمراعاة كل هذه الظروف، لضمان عدم تأثر المستفيدين خلال المرحلة الراهنة إلى حين تمكنهم من استكمال إجراءات رحلة الاستقرار السكني ابتداء من التصميم وانتهاء بالتشطيبات والانتقال للمسكن الجديد.

الجدير بالذكر أن البرنامج سيقوم بإرسال رسائل نصية للمستفيدين على دفعات من كل فئة على حدة، توضّح فيها آلية الاستفادة من الدعم السكني لمساعدة المستفيدين في الانتهاء من الإجراءات المرتبطة للاستفادة من الدعم السكني في ظل الظروف الراهنة.

أحياء سكنية

كما اطلع المجلس على قرار بشأن تنظيم العمل في المشروعات المتأثرة بالإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد والذي يجيز للبرنامج الموافقة على تمديد تنفيذ المشروعات بما يغطي المدة الناتجة من الإجراءات الاحترازية المتخذة بالدولة للحد من انتشار الفيروس سواء كان ذلك بناء على طلب المتعاقد معه على تنفيذ المشروع المقاول أو الاستشاري المشرف على التنفيذ أو بناء على الموردين للمواد الداخلة في تنفيذ المشاريع الإسكانية أو بناء على تقدير البرنامج.

واستعرض خلال الاجتماع خريطة مجموعة من الأراضي الممنوحة للبرنامج لإنشاء أحياء سكنية جديدة ضمن الخطط المستقبلية للبرنامج والبدء بالإجراءات المرتبطة بتخطيطها حسب الإجراءات المتبعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل من رأس الخيمة والشارقة والفجيرة، حيث سيضم المشروع السكني الجديد في منطقة بطين السمر بإمارة رأس الخيمة 1000 مسكن، فيما سيضم المشروع الجديد في منطقة خورفكان بإمارة الشارقة 365 مسكناً وسيضم الحي السكني الجديد في منطقة دبا الفجيرة ما يُقارب 456 مسكناً.

واطلع المجلس على مستجدات التنسيق مع المعنيين بخصوص البناية السكنية في إمارة الفجيرة، وعلى مبادرة «أثاثي اختياري» التي نفّذها مجلسا شباب برنامج الشيخ زايد للإسكان ووزارة تطوير البنية التحتية، وهي خدمة تُعنى بتأثيث مساكن المواطنين في مشاريع الأحياء السكنية، بالتعاون مع القطاع الخاص تلبيةً لاحتياجات الأسرة المواطنة وتحقيق الاستقرار السكني بعد استلام المسكن مباشرة وفي أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة، وبما يفوق تطلعات المواطنين في مسكن العمر.