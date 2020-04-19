80 % الإنجاز في مشروع الخوانيج السكني

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح المهندس محمد إبراهيم المنصوري المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان لـ«البيان» أن نسبة الإنجاز في مشروع الخوانيج السكني بلغت 80%، مبيناً أن المشروع يضم 341 مسكناً بمنطقة الخوانيج 2 على مساحة 250 ألفاً و520 متراً مربعاً.

وأضاف أن المشروع يضم عدداً من النماذج تشمل 291 مسكناً في نموذج 4 غرف، و40 مسكناً بنموذج 3 غرف فضلاً عن 10 مساكن نموذج 2 غرفة، لافتاً إلى أن التصاميم المعمارية للنماذج السكنية تتميز بفكرة الفناء الداخلي شبه المغلق، والتي كانت تستخدم في المساكن التراثية ولكن بطابع حديث ما يضفي لمسة جمالية تمزج بين أصالة التراث والتطور العمراني في تناسق يميز هذا الحي السكني، ويجعله أحد أجمل الأحياء السكنية التي ستنفذ في الدولة، فيما تم تطبيق فكرة الوحدة المعمارية، والتي تسهم في تقليل نسبة الهدر في المواد المستخدمة في البناء بنسبة تصل إلى 20%.

وقال المنصوري: إن الاستدامة في المشروع وتكامل المرافق تعتبر من أهم مميزات حي التسامح، والتي تجعله من المنتجات السكنية الأكثر طلباً من بقية المنتجات، التي يقدمها البرنامج حيث يتمتع بجودة عالية بأقل تكلفة، فضلاً عن نماذج متكاملة الخدمات وبأحجام وتصاميم متنوعة، ومواقع مميزة قريبة من المدن، بالإضافة إلى تخطيط يراعي البعد الإنساني والاجتماعي، ومساكن مرنة قابلة للتوسعة.

استدامة

وبين المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في زايد للإسكان أن البرنامج يحرص على استيفاء متطلبات معايير برنامج «استدامة» للتقييم بدرجات اللؤلؤ لمرحلة التصميم والتنفيذ في كل مشروعات الأحياء السكنية وفي مختلف إمارات الدولة، إيماناً منه بأهمية ترسيخ ممارسات الاستدامة والارتقاء بنمط الحياة والحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن استخدام التطبيقات البيئية والمواصفات المستدامة في نماذج الأحياء السكنية حقق نسبة خفض في البصمة الكربونية مقارنة مع المساكن الاعتيادية، والتي بلغت 30%، فيما بلغت نسبة الخفض في استهلاك المياه مقارنة مع المساكن الاعتيادية 40%، ونسبة الخفض في في استهلاك الطاقة الكهربائية مقارنة مع المساكن الاعتيادية وصلت 20%.

ولفت إلى أن جميع مساكن المجمعات السكنية الحديثة «قيد التشييد» مجهزة بالبنية التحتية لتركيب الأنظمة الذكية، وذلك لتحقيق أهداف الإمارات من خلال استمرارية التنمية المستدامة وحماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جودة

وذكر أن برنامج زايد للإسكان يحرص على مراعاة وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة المعتمدة في الدولة، عبر مشاريع المجمعات السكنية التي يصممها وينفذها في مختلف إمارات الدولة، وذلك تحقيقاً لرؤية البرنامج وأهدافه الاستراتيجية تجاه توفير المسكن المستدام، فيما يستوفي حي الخوانيج السكني كبقية مشاريع البرنامج السكنية، متطلبات برنامج استدامة والصادر عن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، بالإضافة إلى تطبيق معايير نظام تقييم المباني الخضراء السعفات، والصادر عن بلدية دبي، وبذلك يكون المشروع هو الأول الذي يحقق متطلبات النظامين مع مراعاة طبيعة الأسرة المواطنة، لضمان تحقيق السعادة لمستحقي هذه المساكن بأعلى مستويات الجودة وبأقل التكاليف.