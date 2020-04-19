582 قطعة أرض سكنية للمواطنين في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

وافقت لجنة تخصيص الأراضي بإمارة الشارقة على 582 طلب منحة أرض سكنية للمواطنين بإمارة الشارقة، فيما اعتذرت عن 69 من الطلبات لعدم استيفاء الشروط، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أخيراً عن بعد.‬‬‬

وقال وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة إن اللجنة قررت خلال الاجتماع الموافقة على 582 قطعة أرض لمواطنين في مناطق مختلفة في الإمارة «مدينة الشارقة – والمنطقة الوسطى – والمنطقة الشرقية - كلباء وخورفكان - ودبا الحصن – ومدينة الحمرية» والتي استوفت المتطلبات الخاصة بمنح الأراضي في الإمارة واعتذرت عن 69 طلباً لعدم استيفاء شروط التخصيص.

وأوضح أن اللجنة ناقشت أفضل السبل لتلبية احتياجات الأهالي من الأراضي السكنية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من قبل المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بتلبية احتياجات المواطنين من الأراضي وتوفيرها لهم وفق إجراءات عمل متطورة وسريعة ومبسطة .