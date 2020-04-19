الإمارات وأوزبكستان تبحثان تطوّرات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي

المصدر: دبي - وام

أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان الصديقة، أثمرت العديد من الإنجازات المهمة خلال عام من إطلاقها، وأن حكومتي البلدين تواصلان ترسيخ نموذج عالمي في التعاون الحكومي لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات. جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده معالي محمد القرقاوي - عن بعد - مع سردار عمرزاقوف نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان، بحثا خلاله تطورات ومستجدات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي التي وقعتها حكومتا البلدين في أبريل 2019، وسبل تعزيز الجاهزية الحكومية لاستباق التحديات المستقبلية، والخطوات المقبلة في مسيرة التعاون الثنائي.

أهمية كبيرة

وقال معالي محمد القرقاوي إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تولي أهمية كبيرة للتعاون وتبادل الخبرات مع دول العالم كافة، وتتبنى نهج الشراكة في التحديث الحكومي لخير المجتمعات وتعزيز مسيرة التنمية العالمية.

وأكد أن تحديث العمل الحكومي وتطوير خدمات حكومية ذكية يشكلان محوراً أساسياً في الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان، ما أثمر في إنجاز تبني التكنولوجيا لتطوير الحكومة الذكية في جمهورية أوزبكستان، وإطلاق مبادرة «مليون مبرمج أوزبكي» ومبادرة التطبيقات الحكومية الذكية لطلبة الجامعات التي يستفيد منها نحو 300 ألف طالب أوزبكي.

وأشاد معاليه بتطور العلاقات بين حكومتي البلدين، ووجه الشكر إلى فرق العمل الحكومية المشتركة التي تعمل بدأب وشغف وبروح الفريق الواحد لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية، من خلال 22 محوراً للتعاون تتضمن 138 مبادرة.

سردار عمرزاقوف

إنجازات

وتطرق معالي محمد القرقاوي وسردار عمرزاقوف خلال اجتماعهما إلى الإنجازات التي تم تحقيقها على مدار عام من الشراكة المثمرة، التي شملت تدريب أكثر من 1500 موظف في حكومة أوزبكستان بواقع 29 ألف ساعة تدريبية، بمشاركة نحو 50 مدرباً، وتنظيم 35 زيارة متبادلة تضمنت عقد أكثر من 100 اجتماع بين فرق العمل في البلدين. واستعرض الوزيران سير العمل الحكومي وجاهزيته للتعامل مع المتغيرات، ومواصلة التعاون ما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين بكفاءة عالية من خلال جاهزية الخدمات الذكية، وبحثا سبل تعزيز العمل المشترك لإنجاز المزيد من المبادرات والمشاريع المشتركة.

الجدير بالذكر، أن حكومة دولة الإمارات وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع حكومة جمهورية أوزبكستان في مجالات التحديث الحكومي في 11 أبريل 2019، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة، وتطوير القدرات البشرية، وتبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي، تتضمن إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات في مجالات المسرعات الحكومية والجودة الحكومية والخدمات الحكومية والتطبيقات الذكية والاستراتيجية والخطط الوطنية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، وبرامج القيادات وبناء القدرات، والبرمجة، ومستقبل التعليم والاقتصاد، والتنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال وغيرها.