«زايد العليا لأصحاب الهمم» تطلق مبادرة «البرامج التدريبية» عن بُعد

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مبادرة «البرامج التدريبية» عن بعد في البيوت باستخدام تقنيات الاتصال والتواصل المرئي للمستفيدين من ذوي التحديات البصرية على مستوى الدولة وذلك بهدف دمج المكفوفين في مجتمعهم ودعمهم أكاديمياً لمواصلة تعليمهم عن بعد.

وتأتي المبادرة في إطار مواكبة التطورات المعرفية والتقنية للمكفوفين وتضمنت تقديم 21 برنامجاً تدريبياً عن بعد من خلال استخدام التقنيات المناسبة للمكفوفين وتوجيههم من خلال تحميل البرامج الناطقة التي بدورها تساعدهم على اكتساب المهارات التقنية.

من جهة أخرى أنجزت إدارة مكتب رعاية المكفوفين بالمؤسسة طباعة وتوزيع المناهج الدراسية بطريقة «برايل» لـ50 طالباً مستفيداً من ذوي التحديات البصرية الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2019-2020، بمدارس التعليم العام بجميع المناطق التعليمية والجامعات على مستوى الدولة، ومراكز الرعاية والتأهيل، وذلك من خلال جدول زمني حددته الإدارة لتوزيع المناهج الورقية والإلكترونية بهدف دمج الطلبة تعليمياً والارتقاء بخدمات أصحاب الهمم المكفوفين وتلبية احتياجاتهم.

وأكدت ناعمة عبدالرحمن المنصوري مديرة إدارة مكتب رعاية المكفوفين.. حرص مؤسسة زايد العليا على إنجاز مهمة طباعة الكتب والمناهج الدراسية، وتعقيمها ومن ثم تسليمها للطلبة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثالث من دون تأخير، بهدف تحقيق رضاء الطلبة من ذوي التحديات البصرية وضعاف البصر المستفيدين، مشيرة إلى أن جميع المناهج الدراسية التي جرى طباعتها بلغة «برايل» تسلمتها المؤسسة من إدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم.

وأوضحت أنه تمت طباعة 587 نسخة ورقية من المناهج الدراسية، و554 نسخة إلكترونية يمكن للطلبة المكفوفين من خلالها تصفح المنهج الدراسي على أجهزة الحاسوب والبرامج الخاصة بهم على نظام «برايل»، لمختلف المراحل التعليمية سواء التعليم العام أو التعليم الجامعي.

وأشارت إلى أن إدارة مكتب رعاية المكفوفين حرصت على استمرار خدماتها لتدريب المستفيدين في بيوتهم، من خلال توظيف تقنيات تدريب متنوعة وتفاعلية.

ولفتت إلى إضافة تقنيات وأجهزة حديثة بالإدارة لتوفير المواد بلغة «برايل» مثل الجهاز الخاص بأغلفة الكتب وطباعة بطاقات الأعمال للدوائر والمؤسسات بالدولة فيما تم توفير الطابعات الحديثة لطباعة الرسوم البارزة والرسوم البيانية الخاصة بالمواد العلمية إضافة إلى البرامج المتخصصة في تحويل هذه المواد بطريقة «برايل».

جودة

قالت ناعمة عبدالرحمن المنصوري إن إدارة مكتب رعاية المكفوفين بمؤسسة زايد - الجهة المتفردة والأولى بالدولة التي تقدم خدمات الطباعة بطريقة برايل للمكفوفين من خلال المطبعة الوحيدة على مستوى الدولة لديها - اهتمت بزيادة مستوى رضا المتعاملين عن جودة الطباعة والتغليف وإجراءات تسليم الكتب والمناهج الدراسية قبل بداية الفصل الدراسي من خلال طباعتها وتغليفها على أحدث الطابعات العالمية التي تعد الأولى من نوعها في الوطن العربي والتي وفرتها إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتحقيق هدف ضمان تقديم خدمتها بمعايير ذات جودة عالمية.