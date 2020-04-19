حميد النعيمي يأمر بصرف 3 ملايين درهم لمساعدة ألف أسرة في عجمان

المصدر: عجمان - وام

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمكرمة مالية، تبلغ ثلاثة ملايين درهم، لمساعدة ألف أسرة، حرصاً من سموه على ضمان الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في إمارة عجمان، وتخفيف الضغط الواقع عليهم في الظروف الراهنة.

وقد وجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس تنسيق العمل الخيري القائمين على المجلس لتوزيعها بشكل فوري، والتواصل مع مجتمع الإمارة والمؤسسات المدنية، لضمان التنسيق الفعال بين المؤسسات والفعاليات المعنية لتلمس حاجات المجتمع في هذه الفترة الاستثنائية ورفع التقارير والتوصيات بشكل دوري لصاحب السمو حاكم عجمان والمجالس المعنية، من أجل تطبيق منظومة مرنة وفعالة للمحافظة على صحة وسلامة وسهولة العيش للقاطنين في الإمارة.

مكرمة

وتأتي هذه المكرمة ضمن حزمة من القرارات والتوجيهات، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، والتي طالت المجتمع وقطاع الأعمال، وذلك ضمن جهود مباركة عمت الإمارات كلها، وقد تمثلت في قرارات وإجراءات ومبادرات، كما أنها جزء لا يتجزأ من منظومة عطاء متكامل لا تنتهي من القيادة لأبناء الوطن لتبقى دولة الإمارات الوطن الذي يحتضن الجميع والملاذ الآمن في مثل هذه الظروف الصعبة، التي يمر بها العالم بأسره.

تضامن

وقالت مريم المعمري أمين عام مجلس تنسيق العمل الخيري: إن هذه المكرمة جسدت معاني تضامن وتلاحم قادتنا مع المجتمع وتلمسهم احتياجاته الضرورية بشكل دائم ومستمر، حيث تولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً بالمواطنين والمقيمين، وتوفر لهم كل ما يمكن أن يسهم في تحقيق رفاهيتهم وسعادتهم، كما تقدم لهم الدعم اللازم لتمكينهم من تجاوز هذه المرحلة المؤقتة.

وأضافت أن هذه المكرمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي جاءت لتؤكد اهتمامه العميق بأبناء شعبه وسعيه الدائم والحثيث، للارتقاء بمستواهم المعيشي والتمتع بحياة مستقرة وآمنة مهما كانت الظروف فهو خير أب وقائد ومسؤول عن رعيته.

وأوضحت المعمري أنه تم التنسيق مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية والمؤسسات والجهات المختصة في الإمارة، لتحديد الأسر المحتاجة للمساعدات ومن ثم تحويل المساعدات عبر المصارف والبنوك الخاصة بهم، لتجنيبهم الخروج من المنزل نظراً للظروف والأوضاع الراهنة.