«بيت الخير» توزّع المير الرمضاني على 15 ألف أسرة

المصدر: دبي - رامي عايش

باشرت جمعية بيت الخير بدبي في توزيع المير الرمضاني على 15 ألف أسرة مستحقة، بمبلغ إجمالي 12 مليون درهم، في وقت حددت فيه هدفاً مبدئياً بتوزيع 20 ألف وجبة على الصائمين يومياً، على أمل أن يتجاوز عطاء المحسنين ما يسمح للجمعية بتجاوز الرقم الذي حققته العام الماضي، بتوزيع 705 وجبات خلال الشهر الفضيل.وقال عابدين العوضي المدير العام للجمعية: إن عملية التوزيع ستتم من خلال جمعية الاتحاد التعاونية، التي تم تزويدها بكشوفات رسمية بأسماء المستفيدين أو من ينوب عنهم عند الاستلام بوجب الهوية الوطنية.

وأضاف: «نظراً لظروف التعقيم الوطني والحجر المنزلي التي تسود الدولة خوفاً من تفشي الوباء، ألغت جمعية بيت الخير هذا العام توزيع القسائم الورقية (الكوبونات) الخاصة بالمير، واتفقت مع جمعية الاتحاد التعاونية على صرف المير الرمضاني للمستحقين بموجب الهوية الوطنية، بعد أن زودتها إدارة التنسيق والمشاريع استباقية تتمكن بموجبها الأسر المتعففة والأقل دخلاً من شراء احتياجاتها الغذائية التي تكفيها طيلة شهر رمضان».

وتابع العوضي: «يمكن لرب الأسرة إن تعذر خروجه، أن يعطي هويته لابنه أو من يخوله باستلام المير، على أن يبرز المخول أيضاً هويته وهوية المستفيد الوطنية، وتستطيع الأسرة المستفيدة أن تسحب احتياجاتها الغذائية الرمضانية على مراحل من رصيد حساب المير المقرر لها، ولمدة كافية تصل إلى ما بعد رمضان.

وأشار إلى أن مشروع المير يندرج ضمن برنامج «فرحة»، الذي سيضم أيضاً مع دخول الشهر الفضيل مشروع «إفطار صائم» ومع نهاية الشهر «زكاة الفطر»، ثم مشروعي «العيدية» و«ملابس» لإسعاد أبناء الأسر في العيد.