لجان «الوطني» تناقش 23 مشروع قانون وموضوعات عامة

المصدر: أبوظبي - البيان

بلغ عدد مشروعات القوانين والموضوعات العامة، التي أنجزتها لجان المجلس الوطني الاتحادي، والتي تعكف على مناقشتها منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريع السابع عشر بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، ما يقارب 23 مشروع قانون وموضوعاً عاماً، وذلك لإعداد تقاريرها بشأنها خلال الاجتماعات، التي تعقدها بحضور ممثلي الحكومة والمعنيين وذوي الخبرة والاختصاص، وخلال الحلقات النقاشية التي حرصت على تنظيمها في مختلف إمارات الدولة بحضور المواطنين، بهدف إشراكهم في هذه المناقشات.

وتنفيذاً لاستراتيجية المجلس البرلمانية في تعزيز التواصل مع المواطنين ومختلف شرائح المجتمع وإشراكهم في عملية صنع القرار، الذي يعد من أولويات عمل المجلس إدراكاً منه بأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة نظمت لجان المجلس ست حلقات نقاشية في مختلف إمارات الدولة، فضلاً عن عقد ما يقارب من 110 اجتماعات بزمن قدره 320 ساعة، ودعوة ما يقارب من 130 شخصاً من ممثلي مختلف الجهات المعنية، وذلك لمناقشة كل ما يحيله إليها المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى وتقارير مختلفة.

ويجسد حرص المجلس الوطني الاتحادي على تشكيل لجانه الدائمة في الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها في 14 نوفمبر 2019م، مدى حرصه على مناقشة أكبر قدر من قضايا الوطن والمواطنين. وتبدأ اجتماعاتها في أول أسبوع من انطلاق الفصل التشريعي الجديد ومن تاريخ تشكيلها لتمارس نشاطها ودورها المهم في إعداد تقاريرها حول مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها لرفعها للمجلس لمناقشتها تحت القبة،

فقد نظمت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام أربع حلقات نقاشية بعنوان «الواقع والطموح في المدرسة الإماراتية» ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، في أربع إمارات هي: الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة وأبوظبي ووجهت اللجنة دعوات للمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور وطلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي والمختصين والمهتمين في الشأن التربوي والأكاديميين والإعلاميين والمثقفين للمشاركة، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم لتضمينها في تقرير اللجنة كونها توصيات يتم مناقشتها في المجلس.

من جانبها نظمت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية حلقتين نقاشيتين في إمارتي أبوظبي وعجمان بعنوان «جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، في إطار خطة علمها لمناقشة موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات».