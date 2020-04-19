«موارد الشارقة» تؤهل 6197 باحثاً عن عمل 2019

المصدر: الشارقة - البيان

نفذت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، العام الماضي، 300 برنامج تأهيلي، استفاد منها 6197 باحثاً عن عمل، من حملة مختلف المؤهلات العلمية المدرجين في نظام دائرة الموارد البشرية بالشارقة.

وتم تصميم البرامج التأهيلية، وفق متطلبات سوق العمل، والمناهج والمعايير المعتمدة محلياً وعالمياً، لتحقيق الأهداف المنشودة منها، وتتنوع منظومتها، لتلبي الاحتياجات المدروسة في تأهيل الباحث عن عمل، ليصبح الخيار الأفضل في سوق العمل لشغل الوظائف المتاحة.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، حرص الدائرة على إعداد وتأهيل الخريجين الباحثين عن عمل، بالمؤهلات والخبرات التي تجعلهم في مقدم خيارات الكفاءات المستقطبة للفرص الوظيفية، وبصورة تمكنهم من دخول مجالات العمل بثقة عالية، حيث تهتم الدائرة بالتركيز على استمرارية تنفيذ البرامج التي تستهدف الباحثين عن عمل، سعياً لتكوين كوادر مواطنة مزودة بالمهارة والمعرفة، وتمتلك الخبرات اللازمة للانخراط في بيئة العمل بكل جدارة.

وأوضح أن الدائرة تواكب متطلبات واحتياجات التنمية البشرية، عبر العمل الجاد وصياغة محتوى البرامج التأهيلية باحترافية تامة، لتضمن إعداد طاقات بشرية متمكنة، بأبرز المهارات والمقومات العصرية.