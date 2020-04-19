بلدية أبوظبي تستكمل استعدادات المسالخ لاستقبال 70 ألف ذبيحة في رمضان

المصدر: أبوظبي - البيان

أكّدت بلدية مدينة أبوظبي جهوزية واستعداد مسالخها لاستقبال كافة ذبائح الجمهور خلال شهر رمضان المبارك، والتي يتوقع أن تقارب 70000 ذبيحة، وتقديم أفضل الخدمات في كافة مسالخها في مدينة أبوظبي وضواحيها وهي: مسلخ أبوظبي الآلي المخصص للذبح التجاري، ومسلخ أبوظبي في منطقة الميناء المخصص للجمهور، ومسلخ بني ياس، ومسلخ الشهامة الذي يقع في منطقة الشهامة القديمة، ومسلخ الوثبة الذي يقع على طريق العين (الشاحنات) في منطقة الوثبة.

وتسهيلاً على الجمهور، اعتمدت البلدية آلية تلقي الطلبات عبر تطبيق (ذبيحتي)، كما طرحت تطبيقاً جديداً للطلبات الرقمية (ذبائح الجزيرة)، حيث يتيحان للمتعاملين تقديم الطلبات بكل سهولة من خلال الاختيارات المتاحة فيهما، ويتم تجهيز جميع أنواع الذبائح وتوصيلها إلى الجمهور في أبوظبي من دون تحمل أي رسوم للتوصيل.

كما أتاحت البلدية للمتعاملين الراغبين في تسلم لحوم ذبائحهم بأنفسهم - اختصاراً للوقت - البقاء في سياراتهم وتحديد كافة تفاصيل التقطيع، التي في ضوئها يتم ذبح الحيوان وإجراء عمليات التقطيع، ومن ثم توصيل اللحوم إلى سيارات المتعاملين، من دون الحاجة إلى وجودهم داخل قاعات الانتظار بالمسلخ حفاظاً على أمن وسلامة الجمهور في غضون الظروف الحالية.

وتقدم مسالخ البلدية خدماتها للجمهور طوال شهر رمضان المبارك، بواقع وردية واحدة كل يوم، يعمل فيها 145 قصاباً، حيث يبلغ عدد القصابين 50 قصاباً في مسلخ بني ياس، و35 في مسلخ أبوظبي للجمهور، و35 في مسلخ الوثبة، و25 في مسلخ الشهامة.

وتفتح المسالخ التابعة لبلدية مدينة أبوظبي أبوابها لتلقي الطلبات وتقديم خدمات ذبح المواشي وفقاً لأفضل المعايير الصحية في كافة المسالخ خلال أيام الأسبوع من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً.

وتنوه البلدية بأنها ستقوم بإبلاغ المتعاملين في حال حصول أي تغييرات بمواعيد استقبال المسالخ للجمهور الكريم.