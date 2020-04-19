تمديد إغلاق مراكز «تسهيل» و«تدبير» و«توافق» و«توجيه» حتى إشعار آخر

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، تمديد إيقاف استقبال متعاملي مراكز خدمة «تسهيل» و«تدبير» و«توافق» و«توجيه» حتى إشعار آخر، مع استمرار تقديم الخدمات عبر القنوات الذكية «عن بعد»، بما فيها موقعها الرسمي وتطبيقاتها للهواتف والأجهزة الذكية.

وأرجعت الوزارة عبر نافذتها الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»، السبب في تمديد قرار إيقاف المراكز عن العمل، إلى أن القرار يأتي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، توازياً مع تدابير التصدي لفيروس «كورونا» المستجد، ودعم الإجراءات الحكومية للحد من انتشاره.

وأكدت الوزارة حرصها على ضمان تقديم خدماتها الإلكترونية بالفعالية نفسها والكفاءة التي كانت تقدم في مراكز سعادة المتعاملين ومراكز توطين التابعة لها، مطالبة في الوقت نفسه كافة المتعاملين معها إلى الاستفادة من الخدمات التي سيتم وقف تقديمها عبر تلك المراكز، من خلال الدخول إلى موقعها الإلكتروني (www.mohre.gov.ae) أو عبر تطبيقها الإلكتروني للهواتف والأجهزة الذكية (MOHRE App).

وتتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين، خدماتها الذكية على مدار الساعة لكافة متعامليها، حيث تغني تلك الخدمات مراجعي الوزارة عن زيارة مراكز الخدمة.

وراعت الوزارة منذ إصدار قرار الإغلاق نهاية شهر مارس الماضي، الاستمرارية في تقديم خدماتها بشكل مستمر دون أن يحدث أي تأثير في الخدمات المقدمة في ظل هذه الظروف من أجل المحافظة على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين، وعلى العكس فقد ضاعفت الوزارة جهودها من أجل إنجاز المعاملات بمعدلات أعلى وأسرع.

وعكست منظومة الإجراءات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين أخيراً، قدرتها العالية والمتميزة على تجاوز التحديات التي خلفها فيروس «كورونا» المستجد.