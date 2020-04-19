محطة لتعقيم مركبات بلدية الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

دشنت بلدية مدينة الشارقة، من خلال إدارة النقليات، في مقر الإدارة بالمنطقة الصناعية الثالثة، محطة لتعقيم وتطهير جميع المركبات الخفيفة التابعة للبلدية، باستخدام مواد معاد تدويرها، ضمن أهداف الإدارة وخططها في الحفاظ على البيئة، من خلال الاستغلال الأمثل لقطع الغيار الموجودة لديها، وعمل مشاريع نوعية ابتكارية، وتنفيذ مشاريع لخدمة مختلف الإدارات في البلدية، باستخدام مواد صديقة للبيئة. ويعكس تدشين المحطة جهود البلدية في الحد من انتشار فيروس «كورونا»، ومن خلال رؤيتها الابتكارية.