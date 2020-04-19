«الهلال» تنفّذ المرحلة الثانية من مبادرة «لبيه يا وطن»

المصدر: أبوظبي - وام

تنفذ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الثانية من مبادرة «لبيه يا وطن» ضمن جهودها لتعزيز التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتتضمن المرحلة الثانية من المبادرة تعزيز البرامج التوعوية والإرشادية للوقاية من الفيروس، والموجهة لبعض الشرائح في الدولة، كأصحاب الهمم، وكبار المواطنين وتفعيل دور المتطوعين في هذا الصدد بصورة أكبر والاستفادة من خبراتهم في مجال الاتصال ومهاراتهم الفنية لإنتاج أفلام قصيرة ومقاطع فيديو بالعربية والإنجليزية والأردو لإيصال الرسائل التوعوية التي تصدرها الهيئة بأسلوب مبسط ومباشر، ونشرها عبر الوسائط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الإجراءات الاحترازية بشأن الفيروس.

كما تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة تنفيذ حملة ميدانية لتوزيع المعقمات الصحية، وأدوات الوقاية مثل الكمامات والقفازات في محطات أدنوك للبترول على مستوى الدولة، إلى جانب حملة أخرى لجمع مخلفات أدوات الوقاية القديمة (قفازات، كمامات) من أمام الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية والمواقع الرئيسة والاستراتيجية، بالتعاون مع البلديات في الدولة وشركة تدوير في أبوظبي وذلك عبر فرق من المتطوعين تم إعدادها لهذا الغرض.